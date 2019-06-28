0553 313 94 23

Öğretmenler yazdı, gelirini de yetim ve öksüzlere bağışladı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde "Öğretmenler ve eğitimciler" ismiyle hazırlanıp baskısı yapılan kitabıngeliri yetim ve öksüz öğrencilerin eğitim masrafları için bağışlandı.

28 Haziran 2019 Cuma 09:55
Öğretmenler yazdı, gelirini de yetim ve öksüzlere bağışladı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde "Öğretmenler ve eğitimciler" ismiyle hazırlanıp baskısı yapılan kitabıngeliri yetim ve öksüz öğrencilerin eğitim masrafları için bağışlandı.


Solhan ilçesinde geçmiş yıllarda öğretmenlik yapmış ve şuan eğitimcilik hayatı devam edenlerin anılarından oluşan bir kitap hazırlandı. Baskı masrafları gönüllü olarak sponsor olan kişilerden karşılanan Dünden Bugüne ‘Solhan’daki Öğretmenler ve eğitimciler’ kitabı tamamlanarak baskıdan çıktı. Solhan Belediyesi Kültür Merkezi konferans salonunda kitabın tanıtımı için program düzenlendi. Programda kitabın gelirinin yetim ve öksüz öğrencilerin eğitim giderleri için kullanılacağı da açıklandı.


Kitabın içeriği hakkında bilgi veren proje koordinatörü Onur Çelik,"Solhan’da görev yapmış olan ve halen aktif olarak çalışan öğretmen ve eğitimcilerin bir arada bulunduğu bir biyografi, anı ve gerçek yaşanmış hikayeleri içeren bir kitap çalışmasıdır. Solhan’daki öğretmenleri ve eğitimcileri bir arada bulundurmak, öğretmenlik mesleğinin kutsallığını insanlara aktarabilmek, eğitimci ve öğretmenlerin tecrübelerinin kalıcı bir hale getiren bir eserin faydalı olacağı düşünülerek yazılmıştır. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı öğretmenlik mesleğine, bir nebze de olsa kifayet katabilmek, gerçek hayatta yaşanmış öğretmenlik anılarının tarihte kaybolmamasını sağlayarak, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak ve emekli olan, aktif çalışan öğretmenler ve eğitimcilerin tecrübelerinin aktarılması amaçlanmıştır. Eğitimcilerin ve öğretmenlerin hayatta ne tür zorluklarla karşılaştıklarını insanlarla paylaşmak ve yaşadıklarından ders çıkarmak temel hedef olarak gözlenmiştir. Kitabın yazarları önünde ceketimi iliklediğim, ülkemizin geleceğini yetiştiren ve yetiştirmeye devam eden değerli eğitimcilere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu kitabın tüm maddi giderleri yerelden, sponsorlardan ve kitaba gönüllü olarak sponsor olan kişilerden karşılanmıştır. Kitaptan elde edilen bütün maddi gelirler, ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz öğrencilerin eğitim malzemelerine verilecektir”dedi.


Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yanılmaz ise, “Bu değerli eğitimcilerin anıları hatıraları bizim bundan sonraki genç nesillere bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Hatıralarda da şu vardı, bir sevgi, bir saygı, bir gayret, bir dokunuş insanları değişik yerlere götüreceğini gördük. İnşallah yeni nesil gençlerde bu tecrübeli idarecilerden örnek alarak yaşamları boyunca iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Çok güzel bir proje inşallah bunun gibi güzel başka projelerle de tanışacağımızı düşünüyorum”ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:55
  1. kitap
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeşilçam dublörünün sinema özlemi
    1. Yeşilçam dublörünün sinema özlemi
    2. Karı-koca yarışı İstanbul'u birbirine..
    3. Dış ticaret istatistikleri (1)
    4. Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır..
    5. Alfa Romeo Tonale’ye Otomobil Tasarım..
    6. Tokat’a şehit ateşi düştü
    7. Asya borsaları
    8. Karslı kadınların kış hazırlığı başladı
    9. Adıyaman'da minibüsle traktör..
    10. Çayın azı şifa fazlası zarar
    11. Antalya’da ’Parasailing’ yapan..
    12. Kapadokya’da Hacı Bektaş Veli’nin..
    13. Nef, 2019’da konut teslimlerine devam..
    14. Başkent’te şiddetli yağış sonrası 237..
    15. GSA öğrencileri jüri karşısında
    16. Kazalar KGYS kameralarınca görüntülendi
    17. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları..
    18. EXPO Antalya yaz konserleri başladı
    19. "Viyana'daki toplantı nükleer anlaşma..
    20. Aydınlatma temizliği nasıl yapılır?
    21. Alanya’da meydan dayağı atılan taciz..
    22. Malatya'da silahlı saldırı
    23. Sedat Kılınç: "Yönetimin yeni..
    24. Kırmızı ışıkta geçen dolmuş..
    25. Bağlar Belediyesi metruk yapıları..
    26. Başkan Çiftçi, genç boksörleri kabul..
    27. 2 günde 2. kez intihara kalkıştı
    28. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca..
    29. Yıldırım düşmesi sonucu camiinin..
    30. TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti