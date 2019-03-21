Öğretmenler yaşlıları unutmadı Sivas’ın Ulaş ilçesinde Ulaş İlkokulu öğretmenleri 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle ilçe merkezinde ikamet eden yaşlı aileleri ziyaret etti.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde Ulaş İlkokulu öğretmenleri 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle ilçe merkezinde ikamet eden yaşlı aileleri ziyaret etti.

Yaşlıları evlerinde ziyaret eden öğretmenler onlarla sohbet ederek moral vermeye çalıştı. Ziyaretlerde öğretmen arkadaşlarına eşlik edenOkul Müdürü Mehmet Aydın yaptığı açıklamada," Bizi bu günlere getiren büyüklerimizi 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında az da olsa mutlu etmek; onları unutmadığımızı göstermek içinÖgretmenler tarafından organize edilen ev ziyaretleri yaptık Büyüklerine sahip çıkan toplum büyüklerimizi yaşlandıkları dönemde memnun etmek bizlerin görevidir " dedi.

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