Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlerin aşı olması zorunlu mu?

Geçtiğimiz günlerde köy okullarında yüz yüze eğitime başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır'da bulunan bir okulda açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Öğretmenler ne zaman aşı olacak?" sorusu yanıt buldu. Selçuk, yüz yüze eğitime sağlıklı geçilmesi için Şubat'ın son haftası öğretmenlere koronavirüs aşısının ilk dozlarının uygulanacağını söyledi. Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada “İkinci yarı yılın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bu ilk adımı takip edecek adımımız 1 Mart’ta okul öncesi ve 8 ve 12. sınıf öğrencileri için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde de salgının ölçütü göz önüne alınarak, ilin kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Okullar hangi koşullarda açıyoruz? Şunun bilinmesini isterim ki okulların açılmasıyla ilgili aldığımız kararlar uzun süren araştırma ve planlama kapsamında belirlendi.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenler aşı ne zaman olacak?

Bakan Selçuk, açıklamanın devamında öğretmenlere aşı yapılmasına ilişkin tarihi şu şekilde belirtti:

“Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde önemli bulduğumuz tedbir, öğretmenlere aşı uygulanması... Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı’na iletildi. Randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat’ın son haftası öğretmenlerin ilk doz aşılanmasına başlanacak.”

Öğretmenlere aşı zorunlu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların hiçbir vatandaşa zorla yapılmayacağını ifade etmişti. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak"