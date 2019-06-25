Öğretmenler müzede öğrendi

Adıyaman Müzesi’nde öğretmenlere yönelik Haziran ayı mesleki çalışma ve seminer programı kapsamında “Müzede Öğrenelim” mesleki gelişim etkinliği düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı,2019 Haziran dönemi mesleki çalışma ve seminer programı kapsamında öğretmenlere yönelik farklı etkinlikler düzenliyor. Seminerler doğa yürüyüşü ile piknik, müze ziyareti ile renkleniyor. Sadece toplantı yaparak kapalı mekanlarda seminerler düzenleyen öğretmenler bu yıl farklı eğitim etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol ile öğretmenlere, il milli eğitim müdürlüklerinin planlamaları dahilinde "Müzede Öğrenelim’’ konularında da mesleki gelişim programı uygulanıyor.

Program kapsamında Adıyaman Müze Müdürlüğünü son 8 günde 2 bin 500 öğretmen ziyaret etti. Müzeyi ziyaret eden ve çeşitli dönemlere ait eserleri dikkatlice inceleyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına bu yılki seminer programında bu tür etkinlikler olması nedeniyle teşekkür etti. Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol ile öğretmenlerin müze ve ören yerlerini gezdiğini belirterek, “Adıyaman Müze Müdürlüğüne 8 gün içerisinde 2 bin 500 öğretmen geldi. Ziyaretler hala devam etmektedir. Bu kapsamda öğretmenlerimize rehberlik yapıyoruz” diye konuştu.