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Öğretmenler, MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarını gezdi

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde bulunan Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, düzenledikleri “Bilim Zamanı” etkinliği kapsamında MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarını ziyaret etti.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:09
Öğretmenler, MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarını gezdi

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde bulunan Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, düzenledikleri “Bilim Zamanı” etkinliği kapsamında MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarını ziyaret etti.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğretmenler, mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla ziyaret ettikleri Merkez Su Analiz Laboratuvarında yetkililerden bilgi aldılar. MESKİ laboratuvar yetkilileri tarafından öğretmenlere, içme suyu kalitesinin sürekli takibi ve atıksu bertarafı kapsamında analizleri gerçekleştirilen ve “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler Standardı” çerçevesinde akredite olan Merkez Su Analiz Laboratuvarı’nın işleyiş sistemi anlatıldı. Analizleri yapılan parametrelerin teknik detayları, akreditasyon gereği gizlilik sınırları ölçüsünde öğretmenler ile paylaşıldı.


Kadri Şaman MTSO Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, çok faydalı bir inceleme gezisi gerçekleştirdiklerini ve önemli bilgiler edindiklerini belirterek, MESKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:09
  1. bilim

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