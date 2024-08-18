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Avrupa Öğretmenler mercek altında
Avrupa

Öğretmenler mercek altında

Yeniakit Publisher
2024-08-18 12:14:00 -
Öğretmenler mercek altında

Sahte diplomalı profesörün açığa çıkmasından sonra din dersi öğretmenleri mercek altına alındı. NRW, 271 öğretmenin yeterliliğini inceliyor

Almanya'da nüfusu en kalabalık eyalet olan ve Türklerin yoğun yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya'da (NRW) din dersi öğretmenleri incelemeye tabi tutulacak. Ahmet Ü.'nün Duisburg Essen Üniversitesi'nde sahte belgeler sunarak profesör unvanıyla ders verdiğinin ortaya çıkmasının ardından, Eğitim Bakanlığı, 271 öğretmene yönelik yeterlilik incelemesi başlattığını duyurdu.

DİPLOMALARINA BAKILACAK

EYALET Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin gerçekten eğitimci olup olmadıklarını ve sundukları diplomaların geçerliliğini inceleyecek. İnceleme sebeplerinden biri de Ahmet Ü.'nün Eğitim Bakanlığı'na İslam dersleriyle ilgili danışmanlık yapması ve komisyonda yer alması gösterildi. Söz konusu komisyon, İslam din dersi öğretmenlerine yeterlilik belgesi de düzenliyor.

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