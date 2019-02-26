Öğretmenler kurdukları ‘Sosyal Market’ ile öğrencilerin yüzünü güldürüyor

Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ‘İhtiyacın varsa al yoksa bırak’ sloganıyla kurdukları ‘Sosyal market’ projeleri ile hem öğrencilerinin hem de ailelerinin gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyor.

Öğrencilere sosyal yardımlaşma ve paylaşma duygusunu kazandırmak amacıyla Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanan ‘Sosyal Market Projesi’ ihtiyaç sahibi öğrenciler ve ailelerine destek oluyor. Okul içerisinde bir sınıfta oluşturulan Sosyal Market’te gıdadan giyeceğe kadar birçok ürün yer alıyor. İhtiyacı olan öğrenciler, hem kendileri için hem de aile bireyleri için ihtiyacı olan ürünleri sosyal marketten alıp kullanıyor. Tamamen gizliliğin esas alındığı projede sosyal marketten ürün alan öğrenciler, kimseyle karşı karşıya gelmiyor.

Sosyal Yardımlaşma Kulübü olarak öğretmenlerin katkılarıyla bir sosyal market oluşturduklarını anlatan okul öğretmeni Tuğba Peker yaptığı açıklamada “Amacımız öğrencilerimize paylaşım duygusu kazandırmak hem de ihtiyacı olan öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Bu amaçla sadece öğretmenlerimizin desteği ile oluşturduğumuz sosyal markette öğrencilerimize şimdiye kadar pek çok hizmet sağladık. Bu anlamda mutluyuz. Öğrencilerimizin tamamı burada yiyecek, giyecek gibi her üründen ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Öğrencilerimiz burada kendi ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda da aile üyelerinin de ihtiyaçlarını karşılayabilirler” dedi.

Okul öğretmenlerinden Nazife Tanrıver ise “Projemizi ‘İhtiyacın varsa al ihtiyacın yoksa bırak’ sloganıyla başlattık.Projemizin adı sosyal market. Burada karşılıklı yardımlaşmayı amaçladık. Birçoğumuzun evinde sürekli yeni giysiler alındığı için küçülen veya beğenmediğimizi düşündüğümüz giysileri sosyal marketimize kazandırdık. Amacımız bu giysileri ya da çeşitli araç gereçleri öğrencilerimizle paylaşmak. Ailelerimizle yaptığımız bu çalışma onlar da bize destek oluyorlar. Amacımız paylaşmak, ihtiyacı olan öğrencilerle ihtiyacı olan ailelerle paylaşmak. Burada sadece yetişkin değil çocuklar içinde her türlü giysilerimiz mevcut. Bizim amacımız veren elle alan eli görmeden birbiriyle buluşturmak” şeklinde konuştu.