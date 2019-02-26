0553 313 94 23

Öğretmenler kurdukları ‘Sosyal Market’ ile öğrencilerin yüzünü güldürüyor

Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ‘İhtiyacın varsa al yoksa bırak’ sloganıyla kurdukları ‘Sosyal market’ projeleri ile hem öğrencilerinin hem de ailelerinin gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyor.

26 Şubat 2019 Salı 13:52
Öğretmenler kurdukları ‘Sosyal Market’ ile öğrencilerin yüzünü güldürüyor

Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ‘İhtiyacın varsa al yoksa bırak’ sloganıyla kurdukları ‘Sosyal market’ projeleri ile hem öğrencilerinin hem de ailelerinin gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyor.


Öğrencilere sosyal yardımlaşma ve paylaşma duygusunu kazandırmak amacıyla Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanan ‘Sosyal Market Projesi’ ihtiyaç sahibi öğrenciler ve ailelerine destek oluyor. Okul içerisinde bir sınıfta oluşturulan Sosyal Market’te gıdadan giyeceğe kadar birçok ürün yer alıyor. İhtiyacı olan öğrenciler, hem kendileri için hem de aile bireyleri için ihtiyacı olan ürünleri sosyal marketten alıp kullanıyor. Tamamen gizliliğin esas alındığı projede sosyal marketten ürün alan öğrenciler, kimseyle karşı karşıya gelmiyor.


Sosyal Yardımlaşma Kulübü olarak öğretmenlerin katkılarıyla bir sosyal market oluşturduklarını anlatan okul öğretmeni Tuğba Peker yaptığı açıklamada “Amacımız öğrencilerimize paylaşım duygusu kazandırmak hem de ihtiyacı olan öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Bu amaçla sadece öğretmenlerimizin desteği ile oluşturduğumuz sosyal markette öğrencilerimize şimdiye kadar pek çok hizmet sağladık. Bu anlamda mutluyuz. Öğrencilerimizin tamamı burada yiyecek, giyecek gibi her üründen ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Öğrencilerimiz burada kendi ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda da aile üyelerinin de ihtiyaçlarını karşılayabilirler” dedi.


Okul öğretmenlerinden Nazife Tanrıver ise “Projemizi ‘İhtiyacın varsa al ihtiyacın yoksa bırak’ sloganıyla başlattık.Projemizin adı sosyal market. Burada karşılıklı yardımlaşmayı amaçladık. Birçoğumuzun evinde sürekli yeni giysiler alındığı için küçülen veya beğenmediğimizi düşündüğümüz giysileri sosyal marketimize kazandırdık. Amacımız bu giysileri ya da çeşitli araç gereçleri öğrencilerimizle paylaşmak. Ailelerimizle yaptığımız bu çalışma onlar da bize destek oluyorlar. Amacımız paylaşmak, ihtiyacı olan öğrencilerle ihtiyacı olan ailelerle paylaşmak. Burada sadece yetişkin değil çocuklar içinde her türlü giysilerimiz mevcut. Bizim amacımız veren elle alan eli görmeden birbiriyle buluşturmak” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mogherini'nin Lübnan'daki temasları sürüyor
    1. Mogherini'nin Lübnan'daki temasları..
    2. 30. Vergi haftası kutlamaları başladı
    3. Beyşehir’de yerel seçimde 53 bin 858..
    4. Başkan Büyükkılıç Halil Özdemir’i..
    5. FETÖ’cü imam 100 ismi mahkemeye verdi,..
    6. Kursa katılan bayanlara “Kadınlar..
    7. Umut Partisi'ni kim kurdu |..
    8. Mültecilere yardım için Arapça..
    9. Büyükşehirden Kuşadası’na 63 milyonluk..
    10. Eski tuğgeneral Alpcan ile 5 askere..
    11. İzmir'deki DEAŞ davasında mütalaa..
    12. Güredil Kalesi havadan görüntülendi
    13. Yılmaz’a Gaziosmanpaşa ve Yıldız’dan..
    14. Başkan Avcı Ankara’dan müjdelerle döndü
    15. Putin'in sözcüsünün kızı AP'de staj..
    16. Sarıgöl’de Cumhur İttifakı tek yürek
    17. Bakan Çavuşoğlu: "Neresi Kürdistan?"
    18. Jandarma cezaevi firarisini enseledi!..
    19. Göl ve sulak alanlarda 131 bin 686 su..
    20. Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
    21. İstanbul’da iş adamı cinayetinde yeni..
    22. Avrupa Konseyi’nden Fransa’ya ‘Sarı..
    23. Gaziantep deprem master planı için..
    24. Yeşilyurt Taziye Evi açıldı
    25. ''Türkleri öldürüyorlar ilaç..
    26. DP, Kocamaz’ın adaylığına ilişkin..
    27. Şehitkamil’in basketbol takımları,..
    28. Sakaryapor taraftarları, Yeni..
    29. Makine mühendisi akademisyen kalemiyle..
    30. Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper,..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!