THY- Banjul
0553 313 94 23

"Öğretmenler korosu"ndan açık hava konseri

22 Kasım 2018 Perşembe 20:40
"Öğretmenler korosu"ndan açık hava konseri

MERSİN (AA) - Mersin'de, çeşitli okullarda görev yapan 20 öğretmenin yer aldığı koro, açık havada konser verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla merkez Yenişehir ilçesindeki bir alıveriş merkezinin bulunduğu alanda öğretmenler korosu sahne aldı.

Bazı öğretmenlerin solist olarak şarkılar seslendirdiği etkinlikte, bazı öğretmenler ise bağlama, gitar, kaval, keman ve gibi enstrüman çaldı.

Büyük ilgi gören konserde bazı vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat süren programda, Mersin Büyükşehir Belediyesi bando ekibi ile Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de sahne aldı.

Konsere katılan öğretmenlere, bando ekibine ve öğrencilere plaket verildi.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 20:40
  1. 24 Kasım Öğretmen Günü
  2. enstrüman
  3. konser
  4. Mersin
  5. öğretmen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Drogba 20 yılını verdiği futbolu bıraktı!
    1. Drogba 20 yılını verdiği futbolu..
    2. İş adamı Hasan Basri Bozkurt hayatını..
    3. Rusya bu görüntüleri konuşuyor! Nereye..
    4. Yerli kabileler ABD'li misyoneri öldürdü
    5. FETÖ soruşturmasında 3 eski futbolcu..
    6. "Biz kazanacağız! Çünkü biz..
    7. BM Yemen Temsilcisi, Husi liderle..
    8. Kahramanmaraş'ta korkutan ölüm
    9. 2019 Yılı Bütçesi Komisyonda kabul..
    10. AK Parti belediye başkan adayları..
    11. Fransa'da akaryakıt zammı..
    12. İlk tesettürlü Cumhurbaşkanı!
    13. "Öğretmenler korosu"ndan açık hava..
    14. "Rusya ve Türkiye yeni dünya düzenini..
    15. "Gönül Elçileri Çocuk İşçiliği ile..
    16. Trump'tan Kaşıkçı cinayeti açıklaması
    17. Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    18. Avrupa Curling Şampiyonası
    19. Başkan Erdoğan'a küstah yanıt!..
    20. Kulüpler, futbolcular ve menajerler..
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı