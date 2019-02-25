Öğretmenler için yeni model

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak 2023 Eğitim Vizyonu'nu açıkladıktan sonra mesleki ve teknik eğitimde, sektörel iş birliklerine yenilerini eklediklerini belirtti.

Öğretmenlere yurt dışı eğitimi

2018'de iş birliği protokolleri kapsamında gerçekleştirilen 56 faaliyete, 1.057 öğretmenin katıldığını ve 417 gün ve 2 bin 668 saat işbaşında eğitim aldıklarını bildiren Özer, "Bu faaliyetlerle meslek alanlarında görev yapan öğretmenlerin yüzde 1,91'i işbaşında eğitim gördü. 2018'de gerçekleştirilen projeler kapsamında, 1.250 öğretmen, eğitim için yurt dışına gitti. Toplamda ise 1.322 alan öğretmeni, yurt dışında eğitim programlarına katıldı. 2018'de toplam 2 bin 379 alan öğretmeni de mesleki gelişim eğitimlerine katıldı." bilgisini verdi.

İşbaşı mesleki eğitim

Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitimde son aylarda attıkları adımların ve iyileştirmelerin en önemli ayağını, alan öğretmenlerinin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerinin oluşturduğunu, 2019'da çok sayıda eğitimi bir paket halinde uygulamaya koyacaklarını bildirdi.

Öğretmenler, savunma sanayi alanında da eğitilecek

Özer, öğretmen eğitimlerine ilişkin, "2019'da 3 bin 400 öğretmenimiz işbaşında, 4 bin öğretmenimiz ise uzaktan eğitim alacak. Yeni imzaladığımız protokoller kapsamında ise 500 öğretmenimize sektör tarafından işbaşında eğitim verilecek. Ayrıca Savunma Sanayi Başkanlığımızla yürüteceğimiz ortak iş birliği kapsamında da savunma sanayi ile ilgili alanlardaki 500 öğretmenimize, kapsamlı mesleki gelişim eğitimi vermeyi planlıyoruz. Dolayısıyla 2019'da toplam 8 bin 400 öğretmenimize yönelik işbaşı eğitimi planlamasını tamamladık. 2019'da, geçen seneye oranla işbaşı eğitimi alacak öğretmen sayısında yaklaşık 4 katlık artış gerçekleşecek." dedi.

İlk yurt dışı eğitimi yapay zeka üzerine

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, alan öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine destek vermek için ilk etapta 10 öğretmenin, yapay zeka uygulamalarına yönelik iki haftalık eğitim almak üzere Almanya'ya gideceğini söyledi.

18 Şubat-1 Mart 2019 arasında Berlin Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Dağıtık Yapay Zeka Laboratuvarı'nda (DAI-Labor) verilecek eğitime; İstanbul, Ankara, Manisa, Bitlis, Eskişehir, Kastamonu ve Zonguldak'tan öğretmenlerin katılacağını aktaran Özer, laboratuvarda, yenilik üretmek ve akademik çalışmaları günlük uygulamalara çevirmeye yönelik faaliyetler yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.