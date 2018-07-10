0553 313 94 23

Öğretmenler dikkat! Yeni dönem resmen başladı

Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları  içinde yapılacak.

10 Temmuz 2018 Salı 09:46
Öğretmenler dikkat! Yeni dönem resmen başladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında Milli Eğitim  Bakanlığının teşkilat yapısı ile görev ve yetkileri de belirlendi. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı  Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü  sayısında yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Milli Eğitim  Bakanlığının görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı da belirlendi.

Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejilerin  belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapacak olan Bakanlık, eğitime erişimi  kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkanlarından eşit derecede  yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejilerin geliştirilmesi  amacıyla çalışmalar yapacak, belirlenen politikaları uygulayacak.

Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer  kesimlerinin eğitime katılımını yaygınlaştıracak olan Bakanlık, politika ve  stratejilerin geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapacak.

Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici  özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlayacak Milli Eğitim Bakanlığı,  yükseköğretim kurumları dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını açacak ve  denetleyecek.

Yurt dışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitim ve  öğretim alanındaki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili kurum ve  kuruluşlarla iş birliği içinde yürütecek olan Bakanlık, yükseköğretim dışında  kalan ve diğer kurum ve kuruluşlarca açılan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim  kurumlarının denklik derecelerini belirleyecek, program ve düzenlemelerini  hazırlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından  oluşacak.

  Bakanlığın hizmet birimleri arasında, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü,  Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din  Öğretimi Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü,  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü,  Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Öğretmen Yetiştirme ve  Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel  Müdürlüğü, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve  Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel  Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı,  Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi  Başkanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler  Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü yer aldı.

Bakanlık, yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkili olacak. Türkiye'deki veya  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki  üniversitelerin eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde  eğitimini başarıyla bitirenlerden ilgili ülke vatandaşlığına sahip olanlarla  süresiz oturma ve çalışma izni bulunanlardan, Bakanlıkça mahallinden sözleşmeli  statüde öğretmen olarak hizmet alınabilecek.

Bakanlık görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda  bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum  kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımıyla  geçici çalışma grupları oluşturabilecek.

Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin  diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  hükümlerine göre düzenlenecek.

Öğretmenlerin emeklilik işlemleri haziran ve temmuz ayları  içinde yapılacak. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan  il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında  öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlı  olacak.

Bakanlık merkez teşkilatında, Milli Eğitim uzmanları ve Milli Eğitim  uzman yardımcıları istihdam edilecek. Öğretmenlerin, alanlarına göre aylık  karşılığı okutacağı dersler Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle  belirlenecek.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 09:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ziya Selçuk'un eğitim ve öğretmen konusundaki videosu
    1. Ziya Selçuk'un eğitim ve öğretmen..
    2. 'Erdoğan'a eşlik etmekten büyük onur..
    3. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve..
    4. Bulgur pilavı kilo aldırır mı?
    5. Altın güne düşüşle başladı! Altın ne..
    6. Fatih Terim'den o isme şok sözler!..
    7. Çin Arap ülkelerine 23 milyar dolar..
    8. Bakan Bekir Pakdemirli’den ilk..
    9. Galatasaray resmen açıkladı! Yıldız..
    10. Diriliş oyuncusuna büyük..
    11. Beşiktaş, Vida kararını verdi!
    12. Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban..
    13. Meteoroloji açıkladı! Bu saatlere dikkat
    14. Elektik akımına kapılan işçi öldü
    15. Ankara'da okul hırsızları enselendi
    16. James imzayı attı! Resmen...
    17. Tunceli'de gri listedeki terörist..
    18. Aydın'da gerginlik! Polis araçlarına..
    19. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    20. İstanbul'da can pazarı! Baba..
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti