Öğretmenler bu kez sınıf yerine ocağa girdi
Zonguldak Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, mesleki çalışma kapsamında maden müzesini ve uygulama ocağını gezdi.19 Haziran 2019 Çarşamba 17:17
Zonguldak Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, mesleki çalışma kapsamında maden müzesini ve uygulama ocağını gezdi.
Zonguldak Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri son zamanlarda görülmemiş bir uygulama gerçekleştirdi. Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri mesleki çalışma kapsamında Maden müzesini ve uygulama ocağını gezerek yerinde bilgiler aldı. Günün sonunda ise öğretmenler gezdikleri maden müzesi ve uygulama ocağının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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