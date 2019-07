Öğretmenler Avrupa’da Bilişim Teknolojilerini derste Kullanma Yeterliliklerini Arttırdı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği kapsamında yürütülen EDUcation and Training of Advanced Level E-material through New Technologies-( EDU.T.A.L.E.N.T) projesinin Avrupa hareketlilikleri tamamlandı.

Proje kapsamında Kayseri Osman Düşüngel Ortaokulu, Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi öğretmenleri faydalandı. Okullardan proje kriterlerine göre 8’er öğretmen seçilerek toplamda 24 öğretmen yurtdışında 12 gün süreyle iş başı eğitimine katıldı. Öğretmenler 12’si eğitimlerini 9-22 Haziran 2019 tarihlerinde Avusturya’nın Viyana şehrinde, diğer 12’si ise 22 Haziran- 5 Temmuz 2019 tarihlerinde Portekiz’in Barcelos şehrinde aldı. İşbaşı eğitim şeklinde gerçekleşen eğitimlerde öğretmenler Etkileşimli tahta kullanımı, Prezi sunu hazırlama programı, Flash/Animasyon programı, Android sistemli tablet kullanımı, Ses ve video düzenleme, Xerte programı, Güvenli İnternet ve iletişim uygulamaları konularında dijital yeterliliklerini arttırdı.

Öğretmenler mesleki yeterliliklerinin yanı sıra Avusturya ve Portekiz’ in sosyal ve kültürel yapısını yakından tanıma fırsatı elde ederken tarihi yerlerini de ziyaret etme şansı elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci “Ulusal ve uluslararası projeler sayesinde öğretmenlerimiz kişisel ve mesleki gelişimlerini arttırmaktadır. ArGe birimi olarak kurumumuzda daha fazla proje kazanması için çalışmalarımız devam ederken okulların da proje yazma ve yürütme kapasitelerinin arttırılmasına yönelik eğitimlerimiz devam edecektir.” dedi.