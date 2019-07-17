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Öğretmenler AFAD’dan aldıkları eğitimle hayat kurtaracaklar

Çorum’da İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından eğitime alınan öğretmenler doğal afetlerde hayat kurtarabilecek.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:51
Öğretmenler AFAD’dan aldıkları eğitimle hayat kurtaracaklar

Çorum’da İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından eğitime alınan öğretmenler doğal afetlerde hayat kurtarabilecek.


İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 24 öğretmene teorik eğitimin yanı sıra enkazda arama kurtarma ve iple iniş eğitimi verildi. Enkazda arama kurtarma yapan, yüksekten iple iniş yapan öğretmenler kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) maddeler ile arama kurtarma malzemeleri hakkında da bilgi aldı.


İl Afet Acil Durum Müdürü Elvan Kaya, kurum olarak 24 öğretmeni hafif arama kurtarma, teorik afet bilinci ve KBRN konularında bilgilendirdiklerini belirterek yapılan tatbikatlar ve uygulamalı eğitimlerle öğretmenlerin arama kurtarma faaliyetlerini arazide de nasıl pratiğe dönüştüğünü gördüğünü söyledi.


İlk yardımın önemine dikkat çeken Kaya, “Toplumuzun bilinçlenmesi adına AFAD’ın verdiği eğitimlerin yanı sıra ilk yardım ve yangın eğitimlerinin de verilmesi gerekiyor. Bununla ilgili de çalışmalar yapılması lazım. Bu alanda Sağlık Bakanlığımız ve itfaiye gerekli eğitimleri veriyor. Bu konuda da herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu bizim içinden de toplumsal açıdan da önemli. Bize ihtiyaç duymadan insanlar kendi hayatlarını kurtarabiliyorlar. Bu yönüyle önemsiyoruz” dedi.


İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının birlikte oluşturduğu plan kapsamında kurumlarda ve milli eğitim bünyesinde arama kurtarma ekipleri oluşturulması için her ilde eğitim çalışma yapıldığını hatırlatan proje sorumlusu Selman Özdemir, teorik ve pratik olarak yürütülen eğitimlere sundukları katkılardan dolayı AFAD ekiplerine teşekkür etti.


AFAD ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği içerisinde hazırlanan programa gönüllü olarak katıldığını açıklayan İngilizce öğretmeni Elif Erdem ise "Bütün öğretmenlere zorunlu olarak arama ve kurtarma eğitimi verildi. Sonrasında gönüllü öğretmenleri özel eğitime aldılar. Bu işin önemini düşünerek hepimiz bu eğitimlere gönüllü olarak katıldık. Beklentimizin çok çok üzerinde çok donanımlı ve detaylı bir şekilde eğitim verildi. Bu bizim için çok üst düzey ve faydalı bir program oldu. Bu eğitimin öğretmen olarak bizim için ekstra önem arz ettiğini düşünüyorum. AFAD üyesi olmayacağımız ama burada öğrendiğimiz şeyler hayatımızın her alanında kullanabileceğimiz önemli ve hayati bilgiler” dedi.


Can kurtarmanın gönüllülük esası ve fedakarlık gerektirdiğini dile getiren öğretmenlerden Nazlı Pınar Özer, “Bunun içinde bilgi gerekiyor. Bunun içinde AFAD’a teşekkür ediyoruz. Bize her türlü eğitimi vererek uygulamasını yaptırdılar. Bu sayede biraz daha bilinçlendik. Bu eğitimlerin devamı gelmeli. Herkes için çok önemli. Bu eğitime katıldığım içinde mutluyum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:51
  1. doğa

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