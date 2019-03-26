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Öğretmenin kitap okuma aşkı evlere taşındı

Erzincan’da fedakar bir öğretmen, öğrencilerinin evlerini ziyaret ederek aileleriyle birlikte kitap okuyor.

26 Mart 2019 Salı 13:36
Öğretmenin kitap okuma aşkı evlere taşındı

Erzincan’da fedakar bir öğretmen, öğrencilerinin evlerini ziyaret ederek aileleriyle birlikte kitap okuyor.


Erzincan Bahçelievler İlkokulu 2. sınıf öğretmeninin başlatmış olduğu proje öğrencilerin ve velilerin sevgisini kazandı. Bahçelievler ilkokulunda 2/B sınıf öğretmeni Canan Ulusan başlatmış olduğu "Öğretmenim Evimde Kitap Okuyor Benimle" projesi ile sınıfında ki öğrencilerine akşam saatlerinde evlerine giderek aile fertleri ile birlikte kitap okuma etkinliği yapıyor.


Yapılan proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü Yücel Kılıç; “Uyguladığımız birçok projemiz var. Bu projelerden bir tanesi de "Öğretmenim Evimde Benimle Birlikte Kitap Okuyor" projesi. 2/B sınıfı öğretmenimiz Canan hanım sene başında veliler ile yaptığı toplantıda veliler ile ortaklaşa aldıkları bir karar doğrultunda bu projeyi yürütüyor. Yıl sonuna kadar da yürütecek. 26 öğrencisi var. Her öğrencinin evine gidecek. Yalnız öncelikle o hafta kitaplarını okuyan, görevlerini tam yerine getiren öğrencilere öncelik vermek şartıyla. Bu projemizde asıl hedefimiz çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak. Aileleri eğitimle iç içe olmalarını sağlamaktır. Başarılı olduğumuza da inanıyorum” dedi.


Sınıf Öğretmeni Canan Ulusan, proje sayesinde öğrencilerin kitap okuma isteklerinin arttığını ifade etti. Ulusan; “Biz öğretmenler olarak en büyük hedefimiz öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırmak. Bu bağlamda da sene başında velilerimle yaptığım toplantı neticesinde bir okuma saati belirledik. Ve "Öğretmenim Evimde Kitap Okuyor Benimle" projesini tasarladık. Bu proje kapsamında her hafta belirlediğimiz bir öğrencimizin evine gidiyoruz. Bu öğrencimiz öncelikle o hafta içerisinde kitaplarını düzenli okuyacak, sınıf kurallarımıza uyacak, be şekilde seçtik. Daha sonradan da öğrencimizin haberi olmuyor. O akşam velimize haber verip evine gidiyoruz. Okuma saatine iştirak ediyoruz. Birlikte kitap okuyoruz. Çok güzel dakikalar geçiriyoruz. Tabii ki hedefimiz amacımız çocuğumuza okuma bilincini yerleştirmek. Şuana kadar aldığımız dönütler çok iyi. Velilerimiz çok memnun. Çocuklarımızda da olumlu yönde dönütler oluyor. Davranışlarında, sınıf kurallarına uyma konusunda gayet güzel davranışlar sergiliyorlar. İnşallah daha da güzel olacak” dedi.


Öğrenci Nur Semin Meva Köse ise projede kendisine yer verildiğinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti; Köse “Düzenli kitap okuyorum. Ailemle kitap okumayı çok seviyorum. Beraber okuyunca çok mutlu oluyorum.Bugün öğretmenimiz bize geldi. Müdür ile beraber. Çok mutluyum. Bugün birlikte kitap okuduk. Çok seviyorum öğretmenimi.Televizyonla tabletle hiç uğraşmıyorum. O zaman etkinlik yada kitap okuyorum.Biz annem ile babam ile saat sekizde kitap okuyoruz” dedi.


Nur Semin Meva Köse’nin babası Turgut Köse ise; “Sezon başında hocamızın yapmış olduğu proje toplantıda bize dile getirdi. Proje bizim içinde mantıklı geldi. En azından çocuklarımızın da unutulmuş olan bir alışkanlığı ailenin de katılması ile birlikte kitap okuma saatini belirledik. Her gün saat sekizde düzenli olarak ben kızım ve annesi ile birlikte kitaplarımızı okuyoruz” dedi.


Nur Semin Meva Köse’nin Annesi ise Merve Köse; “Canan hocamızın başlatmış olduğu bu proje içerisinde yer almaktan mutluyuz. Hem çocuğumuz için hemde bizim için akşam saat sekiz çok verimli bir saat içerisinde oluyor. Akşam saat sekizde babası ben bütün işlerimizi bırakmış ve çocuğumuzla birlikte bu okuma alışkanlığını devam ettirmek için birlikte kitap okuyoruz. Bunu Canan hocamız sayesinde gerçekleştirdik aslında. Daha önce böyle çocukla birlikte okuma alışkanlığı kazanmamıştık. Ama birinci dönemden bu yana bu projeyi gerçekleştirmek istediğimiz zaman diliminden bu yana çocuğumuzla düzenli olarak her akşam saat sekizde düzenli olarak kitabımızı okuyoruz.Öncesinde aslında bizim televizyonumuz yoktu. Çocuklarımın küçüklüğünden beri televizyonumuz yoktu. Bu son 5-6 seneye yakındır televizyona sahibiz. Eşimin de benimde bilgisayarlarımız, tabletlerimiz, telefonlarımız var fakat hiçbir şekilde onları çocuklara vermiyoruz. Çocuklarda küçüklüklerinden bu yana bu şekilde davranışlar gösterdiği için bunlara ihtiyaçta hissetmiyor. Kılarım nasıl vakitlerini geçiriyor? Şöyle. Birinci sınıfta kitap okumaya başladıklarından itibaren kitap okuyorlar. Birçok faaliyette bulunuyoruz ailecek. Hafta sonları ailecek dışarı çıkma, gezdirme birlikte vakit geçirme kazanımlarında bulunduk çocuklarımızda. Bu şekilde ne ailemiz nede bizim teknolojik olarak her hangi bir alete ihtiyaç duymadan yaşayabiliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:36
  1. kitap
  2. sergi

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