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Öğretmenin feci ölümü! Yedinci kattan yere çakıldı

Samsun'da oturdukları apartmanın yedinci katından düşen 31 yaşındaki öğretmen Merve Alver feci şekilde can verdi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:13
Öğretmenin feci ölümü! Yedinci kattan yere çakıldı

Olay, Samsun İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı ile Ağabali Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunan Gülsu Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre; cam silmek için pencereye çıkan genç öğretmen Merve Alver, yedinci kattan düşerek beton zemine çakıldı.

Babası Hasan Alver'in feryatları üzerine apartman sakinleri 112'ye haber verdi. Ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan genç öğretmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tarih öğretmeni olduğu söylenen Merve Alver'in annesi Remziye Alver, hastanede sinir krizleri geçirdi. Alver'in bekar olduğu öğrenildi.

"Babası koşa koşa aşağı geldi"

Apartman görevlisi Murat Tokgöz, "Kahvaltı için evlerine servis yaptım. Kahvaltıdan sonra cam silmeye başlamış. Ondan sonra aşağı düşmüş. Anne-babasının söylemesi bu. Babası koşa koşa aşağı geldi. Ben evdeydim. Öğretmendi ama atama bekliyordu. Burada yaşıyordu. 7'nci kattan düştü" dedi.

Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:13
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