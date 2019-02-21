Öğretmenin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti Bayburt’ta yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Bayburt’ta yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Genç Osman Mahallesi 21 Şubat Caddesi’nde H.T’nin kullandığı 69 AAB 470 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Korkut Ata Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Muhammet Okur’a (15) çarptı. Ağır yaralanan öğrenci, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Okur, burada yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum’daki hastanede hayatını kaybetti. Sebahattin Bozo Ortaokulunda öğretmen olduğu öğrenilen sürücü H.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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