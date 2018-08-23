Öğretmen alımları öğretmeni olmak için hangi okullara gitmek hangi bölümleri seçmek gerekir? Öğretmen olma şartları

Pek çok öğrencinin en büyük hayalleri arasından biri de öğretmen olma isteğidir. Öğretmen peygamber mesleğidir. Onun için öğretmenlik mesleği kutsal bir meslek olarak görülmektedir. Toplumun her kesiminde öğretmenlere büyük önem verilmekte öğretmenlere büyük saygı gösterilmektedir. Peki bu kadar güzel bir meslek olan öğretmen olmak için hangi okula gitmek gerekir? Öğretmen olmanın şartı nedir? Öğretmen olmak isteyen öğrenciler hangi bölümleri tercih etmeli? İşte detaylar…

Her üç öğrenciden biri öğretmen olmak istediğini söylemekte. Öğretmenler bir toplumun en önemli fertleridir. Çünkü toplumun bilgili ve kültürlü olmasında en büyük paya sahip olanların başında öğretmenlerimiz gelmekte. Öğretmenlik mesleği kutsal mesleklerin başında gelmekte. Peki öğretmen olmak için ne yapmak gerekir? Öğretmen olmak için hangi okulları bitirmek ve hangi bölümleri tercih etmek lazım?

SINIF ÖĞRETMENİ OLMAK İÇİN NE YAPILMALI? HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLMELİ?

Sınıf öğretmeni olabilmek için mutlaka 9. sınıfta bölüm seçerken Eşit Ağırlık bölümünü seçiniz. Bu bölüm sınıf öğretmenliği için gereken bütün dersleri ve puan türünü kapsar. Eğer mezunsanız, Türkçe ve matematiğe ağırlık vererek sınavda bu derslerden başarılı olu, iyi bir puan alıp sınıf öğretmenliğini tercih edebilirsiniz.

ÖĞRETMEN OLMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

Öğretmen olmak için vereceğiniz en kritik karar lise sıralarında alınır. Ortaokuldan sonra liseye geçen öğrenciler, 9. sınıftan sonra alan seçimi yaparlar. Eğer ileride öğretmen olmak istiyorsanız ne öğretmeni olmak istediğinizi aklınızda netleştirmiş olmanız gerekir. 10. sınıfa geçtiğinizde Sayısal(Fen Bilimleri), Eşit Ağırlık (Türkçe-Matematik) ve Sözel(Sosyal Bilimler) alanlarından birini seçmek durumundasınız. Haliyle seçtiğiniz alan doğrultusunda 10. ,11. ve 12. sınıflarda göreceğiniz dersler de farklılık gösterecektir. Örneğin matematik öğretmeni olmak isteyen bir kişi sayısal alanı seçmelidir; aynı şekilde sınıf öğretmeni(ilkokul) olmak isteyen kişiler eşit ağırlık alanını seçmelidir. Hangi branşta öğretmen olmak istiyorsanız o branşın hangi alanda olduğunu öğrenip ona göre, 10. sınıftaki alan seçimini yapmanız gerekir.

SINIF ÖĞRETMENİ OLMAK İÇİN HANGİ DERSLERİN İYİ OLMASI GEREKİR

Sınıf öğretmeni olabilmek için özellikle Türkçe ve Matematik derslerinizin iyi olması gerekiyor. Üniversite sınavında bu derslerden çok doğru yapmaya gayret ediniz.

ÖĞRETMEN OLMAK İÇİN HANGİ SINAVLARA GİRMEK GEREKİR

ÖSYM’nin yapacağı, YKS yani TYT ve YKS sınavlarına girmeniz gerekmektedir.

ÖĞRETMEN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR

Her üniversitenin taban ve tavan puanları farklıdır. Belirlediğiniz üniversitenin ilgili öğretmenlik bölümünün puanına bakmanız gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olmak için üniversiteyi bitirdikten sonra KPSS’ye girmek gerekir. Her öğretmen adayı kendi branşı doğrultusunda KPSS’ye girer. KPSS puanına göre atama gerçekleşir.