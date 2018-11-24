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Öğretmeni görevinden aldıran CHP'li vekil, öğretmenler gününde konuştu! Siyaset yapınca tepki geldi

Tokat'ta gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü programında CHP'li vekilKadim Durmaz konuşması sırasında siyaset yapması nedeniyle bazı öğretmenlerden tepki gördü. Öğretmenler CHP'li vekile "Açılış konuşması yapacaktın. Ben öğretmenim, bugün benim günüm, sen siyaset yapıyorsun. HDP'ye destek verirken neredeydiniz?" tepki gösterdi. Anaokulu öğretmenini görevinden aldıran CHP'li Durmaz'ın öğretmenler gününde konuşması ise ayrı bir tartışma konusu oldu.

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:58
Öğretmeni görevinden aldıran CHP'li vekil, öğretmenler gününde konuştu! Siyaset yapınca tepki geldi

Tokat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.

Programa, Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Küspeci, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, "Eğitim sisteminde yaşanan bilimden uzak değişiklikler, yöneticilikte liyakatsizlik zafiyeti, okullarda yaşanan şiddetin artması, ihraçlar, açığa almalar, sözleşmeli ve güvencesiz öğretmen uygulamaları ile sorunlar ülkemizde daha da derinleşmektedir.'' dedi. 

''HDP'ye destek verirken neredeydiniz?"

Konuşması sırasında sözü uzattığı gerekçesiyle Durmaz'a, programda yer alan öğretmenler A.K. ve M.S. tepki gösterdi. Öğretmenlerden A.K., ''Açılış konuşması yapacaktın. Ben öğretmenim, bugün benim günüm, sen siyaset yapıyorsun. HDP'ye destek verirken neredeydiniz?" diyerek Durmaz'ın sözünü kesti. 

''Burası Meclis değil''

M.S. ise ''Burası Meclis değil, Mecliste konuş'' dedi. Milletvekili Durmaz ise ''Rica ediyorum" diyerek devam ettiği konuşmasını 6 dakikada tamamladı.

Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından, program normal seyrinde devam etti. Program sonunda ise öğretmenler bir açıklama yapmadı. Milletvekili Durmaz ise şikayetçi olmadığını, durumu hoşgörüyle karşıladığını ifade etti. 

Öğrencileri camiye götüren öğretmeni görevden aldırdı

CHP'li vekil Durmaz, geçtiğimiz haftalarda Tokat'ın Turhal ilçesinde görev yapan Mimar Sinan Anaokulu Müdür Vekili İlkay Çiçekli'nin anaokulu öğrencilerini tarihi bir camiye götürmesi nedeniyle soru önergesi vererek görevinden aldırdı. Bu görevden almanın ardından vatandaşlardan büyük tepki geldi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 17:58
  1. Tokat
  2. terör örgütü
  3. HDP
  4. kadim durmaz
  5. chp'li vekile tokat gibi sözler
  6. GÜNCEL Haberleri
  7. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz
  8. İlkay Çiçekli

YORUM YAZ

  • Remzi DanacıRemzi Danacı10 dk önce
    Bu ne kepazelik ak parti iktidarında chp li bir gavur milletvekili öğretmen görevden aldırıyor herekçeye bir bakarmısınız müslümanların ülkesinde müslümanların çocuklarını camiye götürdü diye bu gavurun haberi olsun gavur dediğimden dolayı mahkemeye versin
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