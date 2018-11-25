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Fuat Oktay'ın öğretmeni 'İmkan bulursam soracağım' dedi: Cumhurbaşkanı'mız nereden alıyor?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ortaokul ve lisede ders aldığı öğretmeni Ahmet Yılmaz'ı ziyaret etti. Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu kadar enerjiyi nereden alıyor, imkan bulsam ona da soracağım. Ona yetişmek kolay değil. Allah kolaylık versin." dedi.

25 Kasım 2018 Pazar 13:26
Fuat Oktay'ın öğretmeni 'İmkan bulursam soracağım' dedi: Cumhurbaşkanı'mız nereden alıyor?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 24 Kasım Öğretmeler Günü dolayısıyla dün akşam ortaokulda fen bilgisi, lisede fizik derslerine giren Ahmet Yılmaz'ı, Mamak ilçesine bağlı Abidinpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti.

Evin kapısında karşılanan Oktay, bir süre görüştüğü Yılmaz'ın torunlarını sevdi.

"Hepimizin üzerinde hakkı var"

Yılmaz'ın Öğretmenler Günü'nü de kutlayan Oktay, "O dönemdeki hemen hemen tüm öğrencilerimizin size olan sevgisi, saygısı bambaşkaydı. Hepimizin üzerinde hakkı var hocamın. Sizi Allah için seviyoruz. Allah sizden razı olsun." diye konuştu.

Emekli öğretmen Yılmaz ise ilk öğretmen olarak atandığında, "Allah'ım ben öğretmen oldum. Bana bu mesleği kısmet ettin. Beni mahcup etme." diyerek dua ettiğini söyledi.

"Öğrencilerin hakkı kalır" diye öğretmenlik hayatında bir dakika dahi derse geç girmediğini vurgulayan Yılmaz, kendisinden çok daha iyi öğretmenlerin mutlaka olabileceğini ama kendisinin Allah'ın verdiği kabiliyeti sonuna kadar kullandığını belirtti.

"Süper bir öğrenciydi"

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğunun sorulması üzerine, "Fuat Bey süper bir öğrenciydi. Yazılı kağıdını çıkarır, onun üzerinde notlar alırdım. Onun kağıdı benim için bir cevap anahtarıydı. Diğer çocukların kağıtlarını ona göre okurdum." dedi.

"Cumhurbaşkanı'mız bu kadar enerjiyi nereden alıyor?"

Öğrencisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görmesinden dolayı gurur duyduğunu anlatan Yılmaz, "Allah ömrünü uzun etsin. Ben her gün dua ediyorum. İşlerinin zor olduğunu, her gün çalışması gerektiğini söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu kadar enerjiyi nereden alıyor, imkan bulsam ona da soracağım. Ona yetişmek kolay değil. Allah kolaylık versin." diye konuştu.

Oktay, daha sonra öğretmeni Ahmet Yılmaz ve ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ziyaretinde Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de eşlik etti.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 13:26
  1. Ahmet Yılmaz
  2. Fuat Oktay
  3. öğretmenler günü

YORUM YAZ

  • Zafer Çalışkan Zafer Çalışkan 9 dk önce
    Enerjiyi beyaz çay badem.unu ekmeğinden ve Anzer balından alıyor Emekli öğretmen maaşıyla hepsinden belki birer kilo alabilir yaban mersinini unuttum
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