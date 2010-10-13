Öğretmenevinde, “fare ısırığı” iddiası

Alınan bilgiye göre, Celal Bayar Üniversitesi’nin (CBÜ) desteği ile Mevlana Düşüncesi Araştırma Derneği (MEDAR) tarafından geçen haftasonu düzenlenen ''Uluslararası Mevlana ve Tasavvuf Geleneği Sempozyumu''nu dinleyici olarak takip etmek üzere Manisa'da bulunan Azerbaycan Milli Bilim Akademisi Yazmalar Enstitüsü doktora öğrencisi Ruhengiz Mehmedova'nın, konakladığı Manisa Öğretmenevi’nde uyuduğu sırada fare tarafından dudağından ısırıldığı ileri sürüldü. Manisa Milli Eğitim Müdür Vekili Aziz Ersoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iddiaların kendilerine de ulaştığını belirterek, ''Konuyu araştırmak üzere ilgili müdür yardımcısını görevlendirdim, konuyu araştırıyor'' dedi.