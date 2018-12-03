Öğretmene tokat iddiasına dava

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da, bir lisede görev yapan öğretmene tokat attığı iddia edilen şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Şule Ülger'in Tuzla Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmen olarak görev yaptığı anlatıldı.

Olay günü Ülger'in nöbetçi öğretmen olarak çalıştığı sırada B.O. adlı öğrenciye makyajını silmesi için uyarıda bulunduğu aktarılan iddianamede, aralarında tartışma yaşanması üzerine öğrenci B.O'nun ağabeyi Ferhat Orhan'ı çağırdığı aktarıldı.

İddianamede, okula gelen Ferhat Orhan'ın, müşteki öğretmen Şule Ülger'e tokat atarak basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı bilgisi verildi.

Şüpheli Ferhat Orhan'ın bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği kaydedilen iddianamede, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli Ferhat Orhan, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

- "Hediye kitap" şartıyla serbest bırakılmıştı

Şüpheli Ferhat Orhan, 23 Kasım'da Tuzla Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Şule Ülger'in yüzüne tokat attığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Orhan, savcılık sorgusunun ardından "kamu görevlisine görevinden dolayı basit yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.



Anadolu Nöbetçi 8.Sulh Ceza Hakimliği, üzerine atılı suçu işlediğine dair somut deliler bulunmasına rağmen, şüpheli Ferhat Orhan'ın olaydan sonra kaçmaması, pişmanlık duyması, sabit ikamet sahibi olması gibi gerekçelerle tutuklanmasına yönelik talebi reddederek, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar vermişti.



Hakimlik, şüpheli Ferhat Orhan'ın Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği "Yüz Temel Eser"den 100 kitabı, olayın yaşandığı Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine hediye etmesine, ayrıca haftada bir olmak üzere hakimliğin belirlediği kitapları okuyup, özetini sunmasına karar vermişti.



