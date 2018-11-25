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Öğretmene tokat atmıştı! Mahkemeden ders niteliğinde ceza

İstanbul Tuzla'da kardeşinin öğrenim gördüğü okulda nöbetçi öğretmene tokat atan F.O'ya mahkeme tarafından ders niteliğinde ceza verildi.

25 Kasım 2018 Pazar 07:53
Öğretmene tokat atmıştı! Mahkemeden ders niteliğinde ceza

İstanbul Tuzla'da bir okulda nöbetçi öğretmeni darp eden F.O., 2 bin 200 lira güvence bedeli karşılığında serbest bırakıldı. Mahkeme, F.O.'nun mahkeme tarafından belirlenen 100 kitabı olayın olduğu okul öğrencilerine hediye etmesine ve yine haftada bir mahkemenin belirlediği kitapları okuyup özetini çıkararak mahkemeye sunmasına karar verdi.

Tuzla'da dün Kasif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kardeşinin öğrenim gördüğü okulda nöbetçi öğretmen Ş.A.'yı darp eden F.O., gözaltı işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Öğretmenin kardeşini tokatladığını öne sürdü

F.O.'nun savcılık sorgusunda öğretmen Ş.A.'nın makyaj süren kızkardeşine makyajını silmesini istediği, kardeşinin makyajı silmemesi üzerine öğretmenin onu tokatladığını öne sürdüğü öğrenildi.

Öğretmene tokat attığını kabul etti

Öğretmeni tarafından tokatlandığını öne süren kardeşinin ağlayarak evi aradığını söyleyen F.O.'nun, bunun üzerine okula gittiğini, kızkardeşini arkadaşlarının yanında ağlarken gördüğünü, öğretmenle tartıştığı sırada ona bir tokat attığını söylediği kaydedildi.

Sorgusunda çok pişman olduğunu söylediği öğrenilen F.O.'nun, hatasını anlayıp kapıda beklerken polislerin gelip kendisini gözaltına aldığını söyledi.

Savcı tutuklanmasi talebiyle mahkemeye sevk etti

Savcı, F.O.'yu, “Kamu görevlisini görevinden dolayı basit yaralamaö suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Savcılık sorgusunda kızkardeşinin makyajı nedeniyle öğretmeni tarafından tokatladığını söyleyen F.O.'nun mahkemedeki sorgusunda kardeşinin değil, kardeşinin arkadaşının makyaj yaptığını, kız kardeşinin de tartışmaya dahil olduğunu ve öğretmeni tarafından tokatlandığını iddia ettiği öğrenildi.

Serbest bırakıldı

Okul gittiğinde kız kardeşinin hala ağladığını, onu tokatlayan öğretmenle karşılaştığını ve onu tokatladığını söyleyen F.O., mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

2 bin 200 lira güvence bedeli ödeyecek

Savcılığın tutuklama talebini, suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimali, şüphelinin olaydan sonra kaçmayıp pişman olmasını gerekçe göstererek reddeden mahkeme, şüphelinin yurt dışına çıkışını yasakladı. Mahkeme F.O.'nun bir hafta içinde 2 bin 200 lira güvence bedelini Maliye Hazinesi'ne yatırarak makbuzunu dosyaya sunmasına karar verdi.

100 kitabı okula hediye edecek haftada bir kitap okuyup özetini mahkemeye sunacak

Mahkeme, F.O.'nun mahkeme tarafından belirlenen 100 kitabı olayın olduğu okul öğrencilerine hediye etmesine ve yine haftada bir kere mahkemenin belirlediği kitapları okuyup özetini çıkararak mahahkemeye sunmasına karar verdi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 07:53
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