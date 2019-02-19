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Öğretmene pompalı tüfekle saldırı kınandı

Iğdır’da okul müdürünün uğradığı silahlı saldırısı sonrası meslektaşları basın açıklaması yaptı.

19 Şubat 2019 Salı 16:38
Öğretmene pompalı tüfekle saldırı kınandı

Iğdır’da okul müdürünün uğradığı silahlı saldırısı sonrası meslektaşları basın açıklaması yaptı.


Iğdır’da silahlı saldırıya uğrayan ve başından hafif yaralanan Suveren Okul Müdürü Celal Çarklı için, Zübeyde Hanım Bulvarında bulunan İnsanlık Anıtı önünde tepki gösterilerek basın açıklaması yapıldı.


Eğitim-Bir-Sen ve öğretmenler adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Bir-Sen Başkanı Erkan Çiğdem, eğitimcileri hedef alan saldırıları kınadıklarını belirtti. Çiğdem, “milletin çocuklarını eğitmekten başka amacı olmayan Eğitim çalışanlarımıza yönelik saldırıları bir kez daha kamuoyuna taşımak için bu gün buradayız. Suveren ilk ve ortaokul müdürü arkadaşımız Celal Çarklı maalesef cehaletin kurbanı seçilmiş, öğrencisini eğitmek ve topluma kazandırmaktan başka hiçbir amacı olmayan okul müdürümüz görevi başında iken Okul, öğrenci ve velilerimiz ile alakası olmayan gözü dönmüş sivil bir cani tarafından müdür odasında saldırıya uğrayan Celal Çarklı müdürümüz bir anlık refleksi ve Müdür yardımcısı Süleyman Sazak’ın soğuk kanlılığı neticesinde kurşunun hedefi olmaktan kurtulmuştur. Ne sebeple yapıldığını bilmediğimiz, ancak sebebi her ne olursa olsun okulda böyle bir saldırının gerçekleşmesi biz eğitim camiasını derinden üzmüştür. Görevi başındaki her meslektaşımızın ne kadar savunmasız olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.Saldırı sırasında öğrencilerin ve öğretmenlerin derste olması aslında büyük bir facianın da önüne geçmiştir. Tehdit ile başlayıp darp etme, yaralamaya hatta ölüme kadar giden şiddet davranışları öğretmenlerimizin sağlıklı bir ruh hali içinde derse girme ve öğrencileri ile buluşmalarının önündeki en büyük engel olarak ortaya çıkmaktadır” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:38
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