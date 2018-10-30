Bakan Selçuk, öğretmen yetiştirme sisteminin de değişeceğini söyledi

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Mülakatlar iyileştirilecek

Sözleşmeli öğretmenliğin kalkmayacağını belirten Bakan Selçuk, mülakatlarda iyileştirme olacağını belirtti.

Kolejlerde görevli öğretmenler...

Kolejlerde düşük ücretle çalışan öğretmenlere destek verileceğini de açıklayan Ziya Selçuk, öğretmen sisteminin baştan ele alınacağını ifade etti.

Öğretmen yetiştirme sistemi de değişecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenin geldiği kaynağın düzenleneceğini söyledi.

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Bakan Selçuk, "12 Eylül’den beri öğretmen yetiştirme sistemi köklü bir değişikliğe uğramamış. Öğretmenin geldiği kaynağı düzenlemeliyiz.

Fakültere giriş kolay olmayacak

Eğitim fakültelerini tercih eden öğrencilerin daha yüksek puanlarla girmesi için birtakım düzenlemeler yapmalıyız.

"Az sayıda mezun..."

Çıtayı yükseltip, az sayıda öğrenci mezun etmeliyiz. Şu anda 40 binin üzerinde öğrenci mezun oluyor. Daha az sayıda öğrenciyle eğitimde istihdamı iyileştirmek mümkün.

Eğitimin niteliğinin arttığı durumlarda öğretmen adaylarının gelir seviyesinin artması gibi başka olasılıklar olacak. Orta vadede yüksek lisans yapmayanın öğretmen olmaması gerekir." ifadelerini kullandı.