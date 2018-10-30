Bakan Selçuk, öğretmen yetiştirme sisteminin de değişeceğini söyledi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenin geldiği kaynağın düzeltilmesi gerektiğini belirterek, "12 Eylül’den beri öğretmen yetiştirme sistemi köklü bir değişikliğe uğramamış. Öğretmenin geldiği kaynağı düzenlemeliyiz" dedi.30 Ekim 2018 Salı 09:10
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.
Mülakatlar iyileştirilecek
Sözleşmeli öğretmenliğin kalkmayacağını belirten Bakan Selçuk, mülakatlarda iyileştirme olacağını belirtti.
Kolejlerde görevli öğretmenler...
Kolejlerde düşük ücretle çalışan öğretmenlere destek verileceğini de açıklayan Ziya Selçuk, öğretmen sisteminin baştan ele alınacağını ifade etti.
Öğretmen yetiştirme sistemi de değişecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenin geldiği kaynağın düzenleneceğini söyledi.
Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Bakan Selçuk, "12 Eylül’den beri öğretmen yetiştirme sistemi köklü bir değişikliğe uğramamış. Öğretmenin geldiği kaynağı düzenlemeliyiz.
Fakültere giriş kolay olmayacak
Eğitim fakültelerini tercih eden öğrencilerin daha yüksek puanlarla girmesi için birtakım düzenlemeler yapmalıyız.
"Az sayıda mezun..."
Çıtayı yükseltip, az sayıda öğrenci mezun etmeliyiz. Şu anda 40 binin üzerinde öğrenci mezun oluyor. Daha az sayıda öğrenciyle eğitimde istihdamı iyileştirmek mümkün.
Eğitimin niteliğinin arttığı durumlarda öğretmen adaylarının gelir seviyesinin artması gibi başka olasılıklar olacak. Orta vadede yüksek lisans yapmayanın öğretmen olmaması gerekir." ifadelerini kullandı.