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Öğretmen ve veliler istedi Başkan Beyoğlu yerine getirdi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, öğretmen ve velilerin talepleri doğrultusunda Mesut Yılmaz İlkokulu’nun bahçesinde yıpranan parke taşlarını yeniledi.

04 Ağustos 2019 Pazar 12:34
Öğretmen ve veliler istedi Başkan Beyoğlu yerine getirdi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, öğretmen ve velilerin talepleri doğrultusunda Mesut Yılmaz İlkokulu’nun bahçesinde yıpranan parke taşlarını yeniledi.


Mesut Yılmaz İlkokulu öğretmen ve velileri Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na ulaşarak, okuldaki parke taşlarının yıpranmasından dolayı zeminin kışın yağmur sularıyla dolduğunu ve durumdan rahatsız olduklarını söyledi. Başkan Beyoğlu da gerekli talimatları vererek okula parke taşı döşetti. Kötü durumda olan bahçeyi daha sağlıklı bir ortama kavuşturduklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Belediyemizin imkanları dahilinde öğretmen ve velilerimizin isteğini kırmayarak bin 800 öğrencimizin eğitim gördüğü 4 bin metrekarelik okul bahçemizin parke taşlarını yeniledik, bu kapsamda yaptığımız çalışmayla yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz daha rahat edecekler. Her şey geleceğimizin teminatı çocuklar için” dedi.


Mesut Yılmaz İlkokulu Müdür Yardımcısı Ahmet Börü ise belediyenin çalışmasından sonra okul bahçesinin modern bir görüntüye kavuştuğunu dile getirdi. Börü, “Okulumuz çamur ve balçıktan kurtarıldı, daha rahat bir eğitim ortamına kavuşmuş oldu. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu bizleri kırmayarak talebimizi yerine getirdi. 10 gün gibi kısa bir sürede 4 bin metrekarelik bir alanı daha sağlıklı bir ortama kavuşturdular okul yönetimi ve velileri adına kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 12:34
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