Öğretmen ve MEM personeline hafif arama kurtarma eğitimi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Milli Eğitim Bakanlığı (Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) arasında oluşturularak imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde ve İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kapsamında, Zonguldak’ta 24gönüllü öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeline, deprem ve benzeri durumlara karşı hafifarama kurtarma eğitimi verildi.

Protokolün oluşturulmasındaki amacın okullarda Afet ve Acil durumlar karşısında meydana gelen risklerin azaltılması ve aynı zamandamüdahale edebilmeye yönelik bilgi ve becerilerinin kazandırılması, afete hazırlık kültürünün afet ve acil durumlara yönelik gönüllülüğün yaygınlaştırılması olduğu belirtildi. Bu sebeple de il ve ilçe MEM bağlı okullarda görev yapangönüllü öğretmen ve çalışandan Arama Kurtarma Tahliye ekiplerinin oluşturulması olduğu belirtildi.

Hafif Arama Kurtarma Eğitimi, Zonguldak (AFAD) eğitim uzmanları veZonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi İşveren Vekili Hamza Eryiğit Başkanlığında, Arama Kurtarma Formatörü Tanju Ertan tarafındanİMKB Anadolu Lisesinde tamamlandı. Oluşturulan bu gönüllü arama kurtarma ekibine, Zonguldak Afet Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD ) da görevli bulunan Uzman ve eğitim görevlileri tarafından 32 saatlik Hafif Arama Kurtarma Tahliye Eğitim Kursunda, teorik ve uygulamalı arama kurtarma malzemeleri, araç ve cihazların çalıştırılması ve kullanımı, KBRN eğitimi, enkazda arama ve kurtarma, halatlarla yüksekten iniş ve tırmanma, hasta kurtarma eğitimleri verildi.

Ayrıca Ankara (AFADEM) gerçekleştirilecek Arama Kurtarma Tahliye eğitiminin ardından Zonguldak MEM’e bağlı Arama Kurtarma Tahliye ekibi olarak olası afetler karşısında Kurum içerisinde müdahale edebilme yeteneğine sahip olabilecekler,Zonguldak AFAD Arama Kurtarma ekiplerine yardımcı ekip olarak çalışabilecekler.