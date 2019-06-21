0553 313 94 23

Öğretmen ve çocuklarını taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı

Denizli’de yıl sonu mesleki eğitim çalışmaları kapsamında Doğada Öğreniyorum Programı’ndan dönen öğretmen ve çocuklarının bulunduğu midibüsün ağaçlık alana devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 öğretmen, 2 çocuk ve sürücü olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı.

21 Haziran 2019 Cuma 17:02
Öğretmen ve çocuklarını taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı

Denizli’de yıl sonu mesleki eğitim çalışmaları kapsamında Doğada Öğreniyorum Programı’ndan dönen öğretmen ve çocuklarının bulunduğu midibüsün ağaçlık alana devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 öğretmen, 2 çocuk ve sürücü olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Kazada arkadaşlarını kurtarmak isteyen bir öğretmenin ise elleri ve elbiseleri kan içinde kaldı


Kaza, Pamukkale ilçesi Honaz Dağı Milli Parkı’nda meydana geldi. Hürriyet Ortaokulunda görev yapan öğretmenleri taşıyan Adnan E. yönetimindeki 20 S 0655 plakalı midibüs, milli park çıkışında iddialara göre fren sisteminin kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaçların bulunduğu alana devrildi. Devrilen araçta tam bir can pazarı yaşanırken, bölgeye çevredekilerin haber vermesi ile çok sayıda jandarma, AFAD ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, tamamı yaralanan 14 öğretmen, 2 çocuk ve şoförü yaklaşık 20 dakika süren uğraş sonucu çıkarabildi. Kurtarılan yaralılar olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servise ait ambulanslar ile Pamukkale Üniversitesi, Servergazi ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Arkadaşlarını kurtarmak isteyen öğretmenler kan içinde


Devrilen midibüsü bir ağacın tuttuğu ve bu sayede daha fazla yuvarlanmadığı gözlenirken, herhangi bir olumsuzluğun daha yaşanmaması için itfaiye ekipleri aracı itfaiye kamyonuna da çekme halatı ile bağlayarak güvenlik önlemi aldı. Kazada diğer minibüslerde bulunan okul öğretmenleri ise büyük bir şok yaşayarak olay yerinde gözyaşı döktü. Bazı öğretmenlerin ise arkadaşlarının kurtarılmasına yardım ederken elleri ve elbiselerinin kan içinde kaldığı gözlendi. Kaza yapan konvoyda bulunan bir küçük çocuk ise annesinin kucağında olup biteni korku dolu gözlerle izledi.


Kazada devrilen midibüsteki öğretmenlerin yıl sonu mesleki eğitim çalışmaları kapsamındaki Doğada Öğreniyorum Programı çerçevesinde Honaz Dağı Milli Parkı’na gittikleri öğrenildi. Kaza sonrası jandarma tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:02
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Adalet Camisi" ibadete açıldı
    1. "Adalet Camisi" ibadete açıldı
    2. "Kızılelma ile ilgili karar yerinde,..
    3. ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri..
    4. Para kasası çalan hırsızlara..
    5. 15. Uluslararası Leylek Festivali..
    6. Çiftçiye hasatta kolaylık için tarla..
    7. Başkan Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
    8. Kayseri'de "kaçak hap" operasyonu
    9. Kayseri’de çok sayıda kaçak cinsel..
    10. Kapalıçarşı'da altın
    11. Kayseri polisinden tarihi eser..
    12. FETÖ’den gözaltına alınan meslekten..
    13. Belaruslu turist otel odasında ölü..
    14. Kırklarelililer yağmura teslim oldu
    15. Türkiye 17 Yaş Altı Badminton..
    16. Haliliye’de yol yapım çalışmaları..
    17. 30 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyaç..
    18. Yüksekova’dan Tekirdağ’a gelin
    19. Beyazgül’den "Şanlı" mesajı
    20. Köylünün yüzü kerevitle gülecek
    21. Döviz kurları
    22. Mudanya trafiğine havadan denetim
    23. Cumhuriyet’in fosil fikirli yazarı..
    24. İran'dan ABD'ye "savaş istemiyorsanız..
    25. Memur-Sen Kayseri Şubesi Mursi İçin..
    26. "Oyumuza da sandığın namusuna da sahip..
    27. Malatya Turgut Özal Üniversitesi taban..
    28. Furkan Dur sözleşme yeniledi
    29. Şentop:“Türkiye’nin bekâ meselesi..
    30. Gaziantep’teki orman yangın kontrol..
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!