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Öğretmen tokat attı, hastanelik oldu!

Çin'de ders sırasında konuştuğu gerekçesiyle öğretmeni tarafından dövülen öğrenci hastanelik oldu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:15
Öğretmen tokat attı, hastanelik oldu!

Çin'de bir öğrenci, öğretmeni tarafından derst konuştuğu gerekçesiyle dövüldü. Olaydan sonra öğrencinin hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Öğretmenin saldırısının ardından, öğrencinin yüzünün tek tarafı tanınmayacak hale geldi ve kısmi duyma kaybına uğradı.

Olay ise şöyle gelişti; Sun Yingchun isimli öğretmen çok ses çıktığı gerekçesiyle çalışma odasına daldı. Bu sırada bir arkadaşıyla konuşurken soyadı açıklanmayan Xiaochen isimli öğrenciyi gördü.

Öğrenciye arkasından yaklaşarak 12 kez tokat attı.

Olayın ardından öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken öğretmenin görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 13:15
  1. Çin
  2. Tokat

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  • HarunHarun4 sa önce
    Ogretmen belliki kungfucu arslan pencesi teknigiyle vurmus
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