Öğretmen suya atladı kurtardı, doktor hayata döndürdü

Tokat’ta, sulama kanalına düşen çocuk suya atlayan öğretmen tarafından baygın durumda kurtarılırken, mahalle sakinlerinden doktorun kısa sürede müdahalesi ile hayata döndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İl merkezi Topçam Mahallesi Mülk evlerinde ikamet eden Coşkun (33) ve Şengül Aras (27) çiftinin üç çocuğundan ortanca çocuğu Taner (7) kanal kenarında arkadaşları ile oynarken ayakkabısı suya düştü. Ayakkabısını almak isterken sulama kanalına düşerek çırpınmaya başlayan çocuğu gören komşusu Esma Akgün’ün bağırarak yardım istedi. O esnada parkta çocuğunu oynatan sınıf öğretmeni Ümit Ünyeli kanala atlayarak küçük çocuğu kurtardı. Akıntıda küçük çocuğu mahalle halkının yardımları ile kenara çıkarmayı başaran Ünyeli, kendisi de güçlükle sudan çıkabildi. Baygın durumdaki çocuğa ise ilk müdahaleyi ise mahalle sakinlerinden doktor İbrahim Taştan yaptı. Su yutarak nefes almakta zorlanan çocuk ambulans gelene kadar doktorun yerinde müdahalesi ile hayata döndürüldü. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Taner, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen küçük çocuğun hastanede tedavisi devam ediyor.

Tereddüt etmeden suya atladı

O anları anlatan öğretmen Ünyeli, çocuğun suda hareketsiz bir şekilde sürüklendiğini sadece saçları ve ellerinin gözüktüğünü ifade ederek, “Akıntılı suya hiç girmemiştim, tedirginlik yaşadım. Ama yapacak bir şey yoktu suya girdim.Çocuğu yavaş yavaş kenara ittim, çocuğu mahalle sakinleri aldılar. Ben çıkmakta zorlandım, çünkü kanal kenarları çok kaygandı. Biraz sürüklendim ama bir ot parçasına tutunarak çıktım dışarıya” dedi.

Sudan çıkarılan çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yapan Tokat Devlet Hastanesi Dahiliye Doktoru İbrahim Taştan, yaşadığı o anları anlatarak, “Sudan kurtarılan çocuğun solunumu yetersiz ve rengi de mora yakındı. Solunum ve kalp fonksiyonlarının yerinde olup olmadığını kontrol edip akciğer ve midesindeki suyun çıkarılması için ilk müdahaleyi yaptım. Sonra dakikaları içerisinde solunumun tekrar geldiğini gördüm. Ambulansla olay yerinden hastaneye ulaştırıldı. Üzücü bir hadise idi. Müdahalenin hızlı olması beyinde veya akciğerde olası hasarların önüne geçtiğini düşünüyorum. Burada ayrıca önemli bir diğer hususta çocukların oyun alanına yakın bir yerdeki sulama kanalının etrafında koruma olmaması. Eğer birkaç dakika içinde olay fark edilmemiş olsa idi daha üzücü sonuçlar olabilirdi” diye konuştu.

Oğlunu boğulmaktan kurtaran doktor ve öğretmene teşekkür eden Coşkun Aras, yaşadıkları şokun ardından yaşadıkları sevinci dile getirdi. Oğlunun sulama kanalı kenarında ayağını yıkarken düşen ayakkabısını almak için suya girmiş olduğunu ifade eden Aras, “Rabbim komşularımızdan razı olsun. Oğlumu kurtardılar, durumu iyi çok şükür” ifadelerini kullandı.