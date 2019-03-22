Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 171. Yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Semerci yaptı. ‘Eğitim 2023’ vizyonunun gerçekleşebilmesinde eğitim fakültelerinin oldukça önemli bir rolü olduğunu belirten Prof. Dr. Semerci, Ülkemizin öğretmen yetiştirilmesi konusunda 171 yıllık tecrübeye sahip olunduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Semerci, öğretmen yetiştirmenin sorumlukları olduğunu ve bunu en iyi şekilde yapmak için gayret gösterdiklerini de kaydederek, “Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi yetiştirmek ve öğretmenlerimizi mesleğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük gayret gösteriyoruz. Eğitim Fakültemizde Üniversitemizin vizyon ve misyonuna bağlı olarak kalite ve akreditasyon odaklı bir gelişim amaçlıyoruz. Bu noktada, Türkçe Öğretmenliği programımızın akreditasyon süreci tamamlanmak üzeredir. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği programlarımız için ise akreditasyon süreci resmi olarak başladı. Fakültemizde görev yapan öğretim elemanlarımız bu süreçteki gayretlerinin yanında derslerden kariyer aşamalarına kadar birçok konuda öğrencilerimize gönüllü olarak danışmanlık yapmaktadır.” dedi.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muamber Yılmaz ise 21. yüzyılda öğretmenlerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yeterliliklerin ne olduğuna ilişkin olarak düşüncelerini ifade ettiği konuşmasında öğretmenliğin liderlik ve rehberlik rolüne vurgu yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından Türkçe Öğretmenliği programı öğrencilerinden Gamze Aydın ve Zeynep Aydın öğretmenlik ile ilgili şiirler okudu.

Sınıf Öğretmenliği programı öğrencilerinden Büşra Yumuş ve Fatih Karaman ise yaptıkları konuşmalarda Fakültedeki aile ortamının kendileri açısından oldukça önemli olduğunu ifade ettiler.

Program kapsamında Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ataması yapılarak göreve başlayan öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte hazırladıkları video gösterimi yapıldı.

Etkinlik, Müzik Kulübü öğrencilerinin büyük beğeni toplayan müzik dinletisinin ardından son buldu.