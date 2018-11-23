SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Büyük özveri, sabır ve emek isteyen öğretmenlik, yüce olduğu kadar mesuliyeti ağır bir meslektir. Öğretmen, öğreten ve nesillerimize yol gösterendir." ifadesini kullandı.

Karaaslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde bitmek bilmeyen inançlarıyla çalışan fedakarlık timsali öğretmenler sayesinde, Türkiye'nin geleceğinin daha aydınlık olacağını belirtti.

Her şartta fedakarca görev yapan öğretmenlerin ortaya koydukları gayret ve çabanın takdire şayan olduğuna işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Büyük özveri, sabır ve emek isteyen öğretmenlik, yüce olduğu kadar mesuliyeti ağır bir meslektir. Öğretmen, öğreten ve nesillerimize yol gösterendir. İlk emri 'oku' olan bir dinin, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak milletimizin verdiği güçlü destekle bizi iktidara taşıdığı 2002'den bu yana eğitimi öncelikli meselelerimiz arasına aldık. AK Parti olarak, her konuda olduğu gibi eğitim alanında da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve köklü reformlarını gerçekleştirdik."

Karaaslan, öğretmenlik mesleğinin itibarını yükseltmek, çalışma şartlarını iyileştirmek, öğretmenliği hak ettiği saygın konuma taşımak için hız kesmeden çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün eğitimde geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak derecede ileri noktada bulunmanın, standartları yukarı taşımış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. En değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle en fazla desteği eğitime verdik. 2002 yılında eğitime ayrılan bütçe yalnızca 10 milyar lira iken, 2018'de bu miktarı 134 milyar liraya ulaştırdık. Gelecek vizyonumuza, tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla geleceğimizi inşa edeceğimiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize öğretmenlerimizin yetiştirdiği, araştıran, okuyan, üreten, güzel ahlak sahibi, insana saygı duyan nesiller ile ulaşacağımızı biliyoruz."



