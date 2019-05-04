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Öğretmen ile bedensel engelli çocuğun dansı Türkiye gündemine oturdu

Samsun’da, doğuştan bedensel engelli 10 yaşındaki Zeynep Uysal’ın gönüllü dans eğitmeni Çağlar Özdemir ile birlikte yaptığı tango gösterisi, Türkiye’nin gündemine oturdu.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:05
Öğretmen ile bedensel engelli çocuğun dansı Türkiye gündemine oturdu

Samsun’da, doğuştan bedensel engelli 10 yaşındaki Zeynep Uysal’ın gönüllü dans eğitmeni Çağlar Özdemir ile birlikte yaptığı tango gösterisi, Türkiye’nin gündemine oturdu. Türkiye’nin gündemine oturan bedensel engelli Uysal, kendisi gibi engelli arkadaşlarının dans etmesini istedi.



Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan ve doğuştan bedensel engelli olan ve tekerlekli sandalyeye bağlı olan Zeynep Uysal, yaklaşık 4 yıl önce beden eğitimi öğretmeni olan ve gönüllü dans eğitmeni Çağlar Özdemir (31) ile bir dans kulübü başkanı vasıtasıyla tanıştı. Eğitimler sonucunda Özdemir ile dans etmeyi öğrenen Uysal çeşitli çeşitli etkinliklere katıldı. Aynı zamanda 75’inci Yıl Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olan Zeynep Uysal’ın Çağlar Özdemir ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladıkları tango gösterisi ise sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Video sonrasında ise hem Uysal’a hem de Özdemir’e azimlerinden dolayı tebrik mesajları geldi.



Zeynep’le yaklaşık 4 yıl önce bir engelli dans kulübü başkanı vasıtasıyla tanıştığını ifade eden Özdemir, “Başkan bana ‘dans eğitimi istiyoruz’ dedi. Bunun üzerine engelli çocuklarla tanıştım. Çalışmalar yaparken Zeynep’i tanıdım. Zeynep’e eğitimler verdikten sonra çeşitli etkinliklere çıktık. O etkinliklerde aldığımız olumlu tepkiler sonrasında bu işi daha fazla sıkı tutmaya çalıştım. En son olarak 23 Nisan gösterisi iyi bir şekilde tepki aldık. İnsanların beğenisini kazandı.” dedi.



Aralarındaki bağın sadece hoca-öğrenci ilişkisi olmadığını aktaran Özdemir, “Zeynep’in bana karşı tavırları bana olan ilgisi de ona karşı bakışımı değiştiriyor. Dansı ve beni sevmesi benim ona bakış açımı değiştiriyor. Kardeşim ve çocuğum gibi yaklaşıyorum. Diğer engelli çocuklara da aynı ama Zeynep’in daha çok istemesi ve sürekli dans etmeye gelmesi bana şevk veriyor. Her gösteri de beraberiz artık. Özel bir ders programımız yok. Özellikle gösteri olduğu zaman buluşma ayarlıyoruz. Yaklaşık 2 ay öncesinden çalışma programı belirleyip kareografiyi hazırlayıp gösterilere çıkıyoruz.” diye konuştu.



Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladıkları tango gösterisi sonrasında çok güzel tepkiler aldıklarını ve gelen mesajları Zeynep’le beraber okuduklarını da sözlerine ekledi. Zeynep Özdemir ise mesaj atan herkese çok teşekkür ettiğini ve kendisi gibi engelli olan herkesin dans etmesini tavsiye ettiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:05
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