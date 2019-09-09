Eğitime hazırlık ödeneğinin yatırılacağı tarih belli oldu. Öğretmenler, Eğitim Öğretim ödeneği ne zaman yatacak? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği tarihte eğitim öğretim ödeneği yatırılacak. Peki, beklenen Öğretmen Eğitim Öğretim ödeneği ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Öğretmen Eğitim Öğretim ödeneği ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine ilişkin olarak, tüm il milli eğitim müdürlüklerine resmi yazı gönderdi.

3 Eylül 2019 tarihli resmi yazıya göre, öğretim yılına hazırlık ödeneği, fiilen öğretmenlik yapanlara 9 Eylül 2019 tarihinden itibaren ödenecek.

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine bu dönem 1.180 TL olarak ödenecek.