0553 313 94 23

Öğretmen ataması Şubat 2019'da olacak mı? 20 Bin öğretmen ataması ne zaman?

Öğretmen ataması bekleyen binlerce adaya son dakika sözleşmeli öğretmen atama müjdesi geldi. Sözleşmeli öğretmen olmak isteyen adaylar atamaların ne zaman yapılacağını merak ediyordu. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin son dakika gelişmesi yaşanırken adaylar Şubat 2019’da öğretmen atamalarının olup olmayacağını merak ediyordu ve bu merak MEB tarafından giderildi. Peki Şubat 2019’da sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı?

25 Aralık 2018 Salı 11:01
Öğretmen ataması Şubat 2019'da olacak mı? 20 Bin öğretmen ataması ne zaman?

Öğretmen ataması bekleyen binlerce adaya son dakika sözleşmeli öğretmen atama müjdesi geldi. Sözleşmeli öğretmen olmak isteyen adaylar atamaların ne zaman yapılacağını merak ediyordu. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin son dakika gelişmesi yaşanırken adaylar Şubat 2019’da öğretmen atamalarının olup olmayacağını merak ediyordu ve bu merak MEB tarafından giderildi. Peki Şubat 2019’da sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı?

20 Bin öğretmen ataması ne zaman?

20 Bin Öğretmen Ataması 'Yeni' Tahmini Branş Kontenjanları ve Taban Puanları. Bu haberimizde 20 bin öğretmen atamaları için hazırlanan tahmini branş kontenjanlarını tablo halinde bulabileceksiniz. Bilindiği üzere Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 100 günlük icraat programı kapsamında bakanlıkların yapacağı icraatleri açıkladı. Açıklanan o icraatlerde Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmek üzere 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağına yer aldı. Sözleşmeli 20 bin öğretmen ataması takvimi de yine Ağustos ayı içerisinde ilan edildi. İlan edilen takvime ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalara göre 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen ihtiyaçlarının giderilmesi için, 2019 Şubat ayı için planlanan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak.

Öğretmen atama takvimi

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık 2018'de yapılacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak 2019'da, tercihlerin alınması 28 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde, atamalar ise 7 Şubat 2019'da gerçekleşecek. Takvimde 2019 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin süreç de yer aldı. Buna göre, öğretmenlerin ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak 2019'da, ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 yapılacak. Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvurular 21-24 Mayıs 2019 tarihlerinde, atamalar 29 Mayıs 2019'da gerçekleşecek. Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran 2019, atamalar ise 18 Haziran 2019'da olacak.

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 11:05
  1. öğretmen ataması son dakika
  2. öğretmen atamaları mülakat
  3. öğretmen atamaları yorumlar
  4. öğretmen atamaları son dakika haberi
  5. öğretmen atamaları kontenjanları
  6. öğretmen atama haberleri son dakika
  7. öğretmen atamaları son dakika forum
  8. recep tayyip erdoğan öğretmen atamaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli judocu Çiloğlu, olimpiyat hedefine kilitlendi
    1. Milli judocu Çiloğlu, olimpiyat..
    2. Tepki çeken fırsatçı uygulamayla..
    3. Yeni asgari ücret belirlendi
    4. İsmet İnönü'nün vefatının 45. yılı
    5. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    6. TCMB, repo ihalesiyle piyasaya..
    7. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Tek tip..
    8. İsrail'in 137 kez yıktığı bir Filistin..
    9. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Fırat'ın..
    10. Döviz kurları
    11. Tunus'ta bir kameraman kendisini yaktı..
    12. Türkiye'ye dava açan Cem Uzan 'dönmek'..
    13. "Divan Gaziantep" bölgenin en iyi..
    14. FETÖ, örgütten ayrılmak isteyen..
    15. Cavcav'dan 41 puana "41 kere maşallah"
    16. ASELSAN'dan 502 milyon liralık sözleşme!
    17. Yılbaşı sofralarının özel lezzetleri..
    18. GRAFİKLİ - Mursi'ye yargı zulmü devam..
    19. Sabri Ülker Vakfı’ndan sağlıklı yaşam..
    20. Çavuşoğlu 2018 Türk dış politikasını..
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu