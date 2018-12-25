Öğretmen ataması Şubat 2019'da olacak mı? 20 Bin öğretmen ataması ne zaman?

Öğretmen ataması bekleyen binlerce adaya son dakika sözleşmeli öğretmen atama müjdesi geldi. Sözleşmeli öğretmen olmak isteyen adaylar atamaların ne zaman yapılacağını merak ediyordu. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin son dakika gelişmesi yaşanırken adaylar Şubat 2019’da öğretmen atamalarının olup olmayacağını merak ediyordu ve bu merak MEB tarafından giderildi. Peki Şubat 2019’da sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı?

20 Bin öğretmen ataması ne zaman?

20 Bin Öğretmen Ataması 'Yeni' Tahmini Branş Kontenjanları ve Taban Puanları. Bu haberimizde 20 bin öğretmen atamaları için hazırlanan tahmini branş kontenjanlarını tablo halinde bulabileceksiniz. Bilindiği üzere Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 100 günlük icraat programı kapsamında bakanlıkların yapacağı icraatleri açıkladı. Açıklanan o icraatlerde Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmek üzere 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağına yer aldı. Sözleşmeli 20 bin öğretmen ataması takvimi de yine Ağustos ayı içerisinde ilan edildi. İlan edilen takvime ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalara göre 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen ihtiyaçlarının giderilmesi için, 2019 Şubat ayı için planlanan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak.

Öğretmen atama takvimi

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık 2018'de yapılacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak 2019'da, tercihlerin alınması 28 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde, atamalar ise 7 Şubat 2019'da gerçekleşecek. Takvimde 2019 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin süreç de yer aldı. Buna göre, öğretmenlerin ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak 2019'da, ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 yapılacak. Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvurular 21-24 Mayıs 2019 tarihlerinde, atamalar 29 Mayıs 2019'da gerçekleşecek. Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran 2019, atamalar ise 18 Haziran 2019'da olacak.