Öğretmen atamalarında tercih sayısı 40 oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sözleşmeli öğretmenlere atamalarında 20 yerine 40 okul tercihi yapma hakkı tanındı. Bu kapsamda hazırlanan ‘Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Heyecan başlıyor

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın daha önce açıkladığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvime göre adayların eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak. Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül’de göreve başlayacak.