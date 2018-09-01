Öğretmen alımları ön başvuruları ne zaman? 20 bin öğretmen alımında son durum

2018-2019 eğitim ve öğretim 17 Eylül'de başlayacak. Milyonlarca öğrenci okulların açılmasını beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı da öğretmen açığını kapatmak için öğretmen ataması yapmaya hazırlanıyor. MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Peki öğretmen alımlarına ilişkin ön başvurular ne zaman yapılacak? MEB öğretmen sözlü sınav tarihi ne zaman? İşte öğretmen atamalarına ilişkin son dakika ilgileri...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları merkezler 3 Aralık’ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak. Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek.