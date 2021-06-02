Öğretmen aşıları ne zaman başlıyor? Öğretmenler aşı randevusu nasıl alacak?

Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 29 milyon 500 bin 747’e ulaştı. Aşılama takvimi devam ederken öğretmenlerin aşı olmaları ile ilgili son dakika açıklama yapıldı. Öğretmen aşı randevuları ne zaman başlayacak?

Öğretmen aşıları ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yeni açıklamada 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren tüm öğretmenlerin aşı randevusu alabileceğini duyurdu.

Koca, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Öğretmenler aşı randevusu nasıl alacak?

Aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden veriliyor. Öğretmenler de tüm vatandaşlar gibi bu adreslerden aşı randevularını oluşturacak.