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öğretmen alım başvurularında hangi KPSS puan türü esas alınacak

Öğretmen adaylarına son dakika müjdesi MEB’den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak.MEB öğretmen alım başvurularında hangi tür KPSS puan türü aranacak? İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen alımlarına ilişkin detaylar.

17 Ağustos 2018 Cuma 16:25
öğretmen alım başvurularında hangi KPSS puan türü esas alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim beyannamesinde 2018 yılına iliştin öğretmen alımlarının yapılacağını söylemişti. Öğretmen adaylarına son dakika müjdesi MEB’den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Öğretmen alımları aralık ayının ikinci haftası sözlü mülakat aşamasıyla devam edecek. 20 bin sözleşmeli öğretmen kontenjan dağılımları ise ilerleyen günlerde bakanlık tarafından yayımlanacak. İşte 2018 öğretmen alımlarına ilişkin tüm detaylar

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları merkezler 3 Aralık’ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak. Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 16:25
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