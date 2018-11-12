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20 bin sözleşmeli öğretmen alımı son dakika MEB öğretmen alım başvuruları ne zaman? 

20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman başlıyor? MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuru, atama ve sözlü sınavına ilişkin açıklama yaptı. MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 19-23 Kasım’da alınacağını duyurdu. İşte sözleşmeli 20 bin öğretmen atama başvurularına ilişkin son dakika gelişmesi detayları...

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:40
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı son dakika MEB öğretmen alım başvuruları ne zaman? 

20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman başlıyor? MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuru, atama ve sözlü sınavına ilişkin açıklama yaptı. MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 19-23 Kasım’da alınacağını duyurdu. İşte sözleşmeli 20 bin öğretmen atama başvurularına ilişkin son dakika gelişmesi detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atama bekleyen öğretmen adaylarına ilişkin son dakika müjdesi vererek, 2018 yılı içinde 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını söylemesinin ardından Milli Eğitim Bakanı da 20 bin öğretmen atamaların ne zaman yapılacağını son dakika olarak duyurdu. MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını7 Şubat 2019'da yapacak.

20 bin öğretmen alım başvuruları 19 Kasım'da Millî Eğitim Bakanlığınca 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi açıklandı. Millî Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 19-23 Kasım’da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık’ta ilan edilecek, sözlü sınavlar 10-31 Aralık 2018’de yapılacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınavı 10-31 Aralık tarihleri arasında

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları merkezler 3 Aralık’ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak. 

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 13:40
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