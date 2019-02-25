Öğretmen ağabeyin, öğretmen kardeşine son bakışı

Antalya’da yaya geçidinden geçtiği sırada hasta nakli yapan ambulansın çarpması sonucu hayatını kaybeden matematik öğretmeni Burhanettin Şirin’in (52) cenazesi, kendisi gibi öğretmen ağabeyi Bülent Şirin ve mesai arkadaşları tarafından alındı. Cenaze alındığı sırada öğretmen ağabeyin kardeşine son bakışı ise yürekleri burktu.

Kaza, dün Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Batı Çevreyolu üzerinde saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolundaki yaya geçidini kullanarak evine gitmek isteyen 57 yaşındaki matematik öğretmeni Burhanettin Şirin’e, Kemer’den Antalya’ya hasta nakleden özel bir hastaneye ait 07 KCE 47 plakalı ambulans çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 70 metre savrulan Şirin’e, yine ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlık ekipleri yaptı. Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Ön kısmında büyük çapta maddi hasar oluşan ambulanstaki hasta ise olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bir köşeye çekilip son yolculuğu izledi

Polisin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Şirin’in cenazesi, kendisini gibi öğretmen olan ağabeyi Bülent Şirin ve görev yaptığı Halit Uluç İmam Hatip Lisesi’ndeki öğretmen arkadaşları tarafından alındı. Öğretmenin cenazesi öğretmen arkadaşları tarafından omuzlanarak morgdan kaldırılırken,olayın hala şokunda olduğu gözlenen ağabey Bülent Şirin bir köşeye çekilerek gözyaşları içerisinde kardeşinin son yolculuğunu seyretti. Bülent Şirin’in o anlardaki bakışlarıysa yürekleri burktu.

Evli bir çocuk babası olduğu öğrenilen Burhanettin Şirin’in cenazesi defnedilmek üzere Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na gönderildi.