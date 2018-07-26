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KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav giriş yerleri belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 5 Ağustos'ta uygulanacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 14:54
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav giriş yerleri belli oldu

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-KPSS ÖABT adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 2018-ÖABT'ye girecek adaylara, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısı yapıldı.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 14:54
  1. ÖSYM
  2. 2018-KPSS ÖABT
  3. Öğretmen adayları
  4. sınav yerleri
  5. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi

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