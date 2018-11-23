24 kasım öğretmenler günü 3600 ek gösterge 3600 ek gösterge son durum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3600 ek gösterge konusunda, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde söylenecek sözlerinin olduğunu açıklamasıyla öğretmen 3600 ek gösterge konusunda tüm gözler yarına çevrildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "24 Kasım Öğretmenler Günü 3600 ek gösterge konusunda başlangıç için önemli bir adımın olabileceğini vurguladı.

3600 ek gösterge son dakika, 3600 ek gösterge son durum 2018. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 3600 ek göstergede son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3600 ek gösterge müjdesine ilişkin “Umudumuzu artırmış durumda” ifadesini kullandı.

3600 ek gösterge haberlerine ilişkin, Ali Yalçın 3600 ek gösterge konusunda şunları söyledi:"24 Haziran seçimlerinde de Cumhurbaşkanımızın 3600 ek gösterge konusunda öğretmen, din görevlileri, hemşire ve polisler üzerinden cümle kurmuş olması bu anlamda umudumuzu artırmış durumdadır. Bunun üzerinden tekrar çağrımızı yenileyerek kamuda ek gösterge sistematiğinin toptan çalışılarak tüm kamu görevlilerini içerisine alacak şekilde bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu anlamda bu çarpıklığın düzeltilmesi konusunda bütün yetki kullananlar sorumludur. “

24 Kasım 3600 ek gösterge için bir başlangıç olabilir

Yalçın sözlerine şöyle devam etti: "Şu an ifade edilen meslek grupları içerisinden öğretmen kitlesinin, bu ek gösterge konusunda bir siftah yapılmasını, bütün kamu görevlilerine beklentilerini karşılayacak olan bu talep konusunda besmelenin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde verilmesini ve çekilmesini beklediğini ifade etmem gerekir. O yüzden bu konuda bir beklenti içerisindeyiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü 3600 ek gösterge konusunda başlangıç için önemli bir gün olabilir. Bu çağrıyı bu vesileyle Elazığ'dan bir kez daha yeniliyor ve ek gösterge çalışmasının bütün kamu görevlilerini içerisinde bulundurabilecek ve bütün alandaki boşlukları tamir edecek şekilde düşünülmesini ve buna göre de düzenlenmesini özellikle tavsiye ediyoruz."