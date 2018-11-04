YÖK öğretim-araştırma görevlisi alan giriş sınavı kaldırıldı mı?

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) üniversitelere yapılan öğretim görevlisi atamalarında yapılan alan sınavında yabancı dil şartının kaldırıldı ve alan sınavlarının ise devam ettiğini duyurdu.

YÖK tarafından yapılan bilgilendirmede, kısa süre önce yayımlanması için Cumhurbaşkanlığına sunulan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esasalar Hakkında Yönetmelik"in, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanlarını kapsadığı vurgulandı. YÖK tarafından yapılan öğretim görevlisi alan sınavına ilişkin şu ifadeler kullanıldı: "Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek öğretim üyesi temininde güçlük çekilen özellikli alanlarda, mesleki hüviyetleriyle temayüz etmiş kişilerin merkezi sınav ve yabancı dil şartı aranmadan öğretim görevlisi olarak istihdam edilmesine imkan tanınmıştır. Fakat bu, adayların herhangi bir sınava tabi olmayacağı anlamına gelmemektedir. Üniversitelerin yapacağı sınav devam edecektir. Burada beceriye dayalı alanlar başta olmak üzere bazı özellikli alanlarda uzmanlığın öne çıkarılması ve bu alanlarda yetkin insanlara üniversitenin yapacağı alan sınavında diğer adaylarla birlikte yarışma şansı verilerek akademiye katkı sağlanması amaçlanmıştır."

Alan sınavını kim yapacak?

Alan sınavı, üniversitelerin ilgili bilim alanında görev yapan öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen sınav komisyonu/komisyonları tarafından yapılacak.

Alan sınavı yapılan alanlarda ÖYP puanı şu şekilde hesaplanacak:

Alan Sınav Puanı ile ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ÖYP puanının hesaplanmasında;

- lisans not ortalamasının % 20'si,

- ALES puanının % 25'i,

- Alan Sınav Puanının % 40'ı

- ve varsa Yabancı Dil Sınavı Puanının % 15'i, dikkate alınacak.