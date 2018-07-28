Öğrencisine para harcayan üniversiteler de var

YÖK tarafından ilk kez hazırlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumlan 2018 Raporunda, vakıf üniversitelerinin öğrenci başına cari gider miktarları ile bursluluk oranları, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen toplam proje bütçeleri ile bu üniversitelerin ÖSYM tarafından yapılan ALES, TUS gibi sınavlardaki başarılarına yer verildi.

Buna göre vakıf yükseköğretim kurumları arasında öğrenci başına cari gider yani harcama miktarı en fazla olan üniversite yıllık 116 bin 269 lirayla iki yıl önce eğitim-öğretime başlayan Konya Gıda Tarım Üniversitesi olarak belirlendi. Bu üniversiteyi, öğrenci başına yıllık 60 bin 87 lira harcayan Koç Üniversitesi ile 51 bin 610 lira harcayan Sabancı Üniversitesi izledi.

10 BİN LİRADAN AZ HARCAYAN DA VAR

Bu üniversiteleri sırasıyla 39 bin 775 lira ile İstanbul Şehir Üniversitesi, 32 bin 789 lira ile İstinye Üniversitesi, 27 bin 393 lira ile Bilkent Üniversitesi, 24 bin 819 lira ile İstanbul Bilim Üniversitesi, 22 bin 629 lira ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 22 bin 153 lira ile Yüksek İhtisas Üniversitesi ve 20 bin 381 lira ile İstanbul Ticaret Üniversitesi takip etti.

Bununla birlikte 22 üniversitenin öğrenci başına yaptığı harcama 10 bin liranın altında kaldı. Bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenci başına cari giderlerinin ise 3 bin liranın altında olduğu görüldü.

TAM BURS VERENLER GÖZDE

ÖSYM kılavuz verilerine göre, vakıf üniversiteleri arasında İbn Haldun Üniversitesi ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tüm öğrencilerine tam burs sağlayan üniversiteler olarak öne çıktı. Bu üniversiteleri, öğrencilerinin yüzde 23’üne tam burs veren Beykoz Üniversitesi, yüzde 20’sine tam burs verenFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,Bilkent Üniversitesi ve Koç Üniversitesi takip etti.

Bu üniversiteleri, yüzde 18 tam burslu öğrenci oranıyla Bezmialem Vakıf Üniversitesi, yüzde 17 ile KTO Karatay Üniversitesi, yüzde 16 ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve TED Üniversitesi izledi.