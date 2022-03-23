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Gündem Okuldaki skandal videoyla ilgili flaş gelişme
Gündem

Okuldaki skandal videoyla ilgili flaş gelişme

Bir lisede, ders esnasında dans edip öğretmeninin yüzünü avuçları arasına alan öğrencinin görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 23:19:00 - 2022-03-23 23:21:51
Okuldaki skandal videoyla ilgili flaş gelişme

Bir lisede, ders esnasında dans edip öğretmeninin yüzünü avuçları arasına alan öğrencinin görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İlimizde bir özel okulda bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen olaya ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmıştır” denildi.

 

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