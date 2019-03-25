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Öğrencilerle sanayiciler kariyer fuarında buluştu

Antalya OSB, ana sponsorluğunu üstlendiği Bölgesel Kariyer Fuarı’nda, bölge firmalarına yönlendirme yapabileceği bin üniversite öğrencisi ile temas sağladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:40
Öğrencilerle sanayiciler kariyer fuarında buluştu

Antalya OSB, ana sponsorluğunu üstlendiği Bölgesel Kariyer Fuarı’nda, bölge firmalarına yönlendirme yapabileceği bin üniversite öğrencisi ile temas sağladı.


Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı himayelerinde, Antalya Organize Sanayi Bölgesi ana sponsorluğunda, Akdeniz Üniversitesi ev sahipliği ve koordinatörlüğünde, Akdeniz BölgesindekiAkdeniz Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya AKEV Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesiolmak üzere 8 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen Bölgesel Kariyer Fuarı, üniversite öğrencileri ile özel sektör ve kamu kurumlarını bir araya getirdi.


Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü standına yaklaşık bin öğrencinin CV’si kayıt altına alındı. 2015 yılında bu yana İŞKUR hizmet noktası olarak hizmet veren Antalya OSB Bölge Müdürlüğü, kayıt altına aldığı öğrenci CV’lerini Bölge firmaları ile eşleştirilerek hem mezun öğrencilerin istihdam edilmesine hem de firmaların nitelikli eleman ihtiyacına katkı sağlayacak. İş başvurusunda bulunan uygun adayları, firmaların açık pozisyonlarına yönlendiren Bölge Müdürlüğü, öğrenciler ile Bölge firmaları arasında da köprü vazifesi görecek.


Fuarın hem gençlere hem de Bölge firmalarına çok önemli bir kaynak sağladığını belirten Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Kayıt altına aldığımız CV’ler sanayicilerimizden gelen taleplere göre değerlendirilir ve uygun adaylar firmalara yönlendirilir. Bu uygulama ile bugüne kadar çok sayıda kardeşimizin istihdam edilmesine, firmalarımızın da nitelikli iş gücü ile buluşmasına vesile olduk. Öğrenci kardeşlerimiz için daha fazla çaba sarf edip, bu değerleri Bölgemize ve firmalarımıza kazandırmayı arzuluyoruz. Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde gerçekleşen Güney Kariyer Fuarı, hem bizlere hem de gençlerimize çok önemli bir kaynak sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Fuarda Bölge Müdürlüğünün yanı sıra Levent Kimya San. Tic. AŞ, Doktor Tarsa Tarım San. ve Tic. AŞ, Agt Ağaç San. Tic. AŞ, Adopen Plastik ve İnş. San. A.Ş, Ral Tekstil AŞ, Ekiciler Süt Gıda Tar. Hay. San. ve Tic. AŞ firmaları da stant açarak öğrenciler ile görüşme sağladı. Fuarın ilk gününde gerçekleşen açılış töreninde, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay tarafından, Bölge Müdürü İlhan Metin’e, organizasyona sağladıkları katkı için teşekkür plaketi takdim edildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:40
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