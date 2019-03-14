Öğrencilerin yüzü gezegen evinde gülüyor

Ege Bölgesi’nin en büyük kongre ve kültür merkezi olan "Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi" birbirinden güzel kültür ve sanat organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya başlarken, bünyesinde bulunan planetaryum (gezegen evi) ile öğrencilere sıra dışı bir deneyim yaşatılıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, hizmete girmesinin ardından bir çok organizasyona ev sahipliği yaptı. 500, bin ve 2 bin kişilik salonları, nikah salonları, atölyeleri, seminer salonları ile Denizli’de kültür ve sanatın merkezi olacak tesiste bulunan 100 kişilik planetaryum (gezegen evi) de öğrencilere sıra dışı bir deneyim yaşatıyor. Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer tüm gök cisimlerinin görüntülerinin özel bir yansıtıcı ile izlenebildiği gezegen evinde öğrencilere uzayın derinlikleri birebir gösterilerek bilgi sahibi olmaları sağlanıyor. Güneş sistemini, gezegenleri, yıldızları ve uyduları 3 boyutlu bir şekilde izleyen öğrencilere temel astronomi bilgileri aktarılıyor.

Okullarından alınarak Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ne götürülen öğretmen ve öğrenciler ise bu hizmetten son derece memnun olduklarını, dev tesis ile Denizli’ye yeni bir heyecan geldiğini belirtiyor.