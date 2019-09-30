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Gümüşhane'de öğrencilerin 'yurt' çilesi! Yapıldığı yer şaşkına çevirdi

Gümüşhane Üniversitesi’nde okuyan üniversite öğrencileri için yamaca inşa edilen yurt, zor anlar yaşatıyor. Binaya ulaşım için 5 kilometrelik mesafeyi aşması gereken öğrenciler, 550 basamak çıkıyor.

30 Eylül 2019 Pazartesi 22:27
Gümüşhane'de öğrencilerin 'yurt' çilesi! Yapıldığı yer şaşkına çevirdi

Gümüşhane'de, dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yapılaşma zorluğu yaşanıyor.

Kentte, Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler için Bağlarbaşı Mahallesi'nde 5 yıl önce yamaca, 800 kapasiteli Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Erkek Öğrenci Yurdu inşa edildi.

20 dakika boyunca yurda gitmeye çalışıyorlar

Araçla yaklaşık 5 kilometre yol mesafesi ile ulaşılan yurt binasına, 550 basamağı olan merdiven de yaya yolu olarak yapıldı. Merdivenin üstü, yağmurlu havalarda inip çıkan öğrencilerin ıslanmaması için kapatıldı. Servis saatini kaçıran öğrenciler, yaklaşık 20 dakikalık yolculukla merdiveni kullanarak yurda çıkıyor, 10 dakikada ise iniyor.

Öğrenciler dik rampaya kurulu merdivenden çıkarken molalar veriyor, dinlenerek zorlu bir yolculukla yurda ulaşıyor.

"Çıkarken 3 kez mola veriyoruz"

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Tayfun Aslan, yurt ile okul arasında yaya ulaşımı sağlamak için yapılan merdivenin çok yorucu olduğunu belirterek, "Otobüs saatleri her zaman uygun olmuyor. Merdivenler ise çok yorucu, dağı tırmanıyoruz. Havalar şu anda iyi ama kış ayı geldiğinde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Merdivenleri çıkarken 3 kere mola veriyoruz. Merdivenlerde geçirdiğimiz zamanı yurtlarda geçiremiyoruz. Merdivenlerin belli bölümleri yürüyen merdivene dönüştürülebilir." dedi.

"Her yerde merdiven var"

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Vehbi Demir ise yöneticilerin ulaşımla ilgili sorunu gidermelerini beklediklerini söyleyerek, “Yurda çıkarken merdiven kullanmak zorunda kalıyoruz. Gümüşhane’nin arazi koşulları sebebiyle bu tarz inip çıkmalar çok fazla oluyor. Şehrin belli noktalarında hep merdiven var ve basamak sayıları çok fazla.” diye konuştu.

"Daha modern bir ulaşım olmalı"

Gazetecilik Bölümü öğrencisi Gökhan Kaya da “Gerek okul olsun gerek yurt merdivenleri olsun, çok fazla merdiven var. Kışın gerçekten zorlaşıyor. Çünkü merdivenler kayganlaşmaya başlıyor, tehlikeli oluyor. Aktarmalı olarak geliyoruz aktarma sırasında tabi zorlanıyoruz daha modern bir ulaşım olmalı.” dedi.

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 22:27
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