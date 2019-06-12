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Öğrencilerin ürettiği ürünlerin geliri, heyelan bölgesine gidecek

Ordu’nun Kabataş ilçesindeki bir ortaokulda, öğrenciler tarafından üretilen çeşitli ürünler satışa sunuldu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:55
Öğrencilerin ürettiği ürünlerin geliri, heyelan bölgesine gidecek

Ordu’nun Kabataş ilçesindeki bir ortaokulda, öğrenciler tarafından üretilen çeşitli ürünler satışa sunuldu. Satıştan elde edilen gelir ise Aybastı ilçesindeki heyelanda mağdur olan vatandaşlara destek olacak.


Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, Kabadüz Merkez Ortaokulunda çeşitli atölyeler kuruldu. Bu çerçevede yaşam becerileri dersi kapsamında öğrenciler, öğretmenlerin desteği ile tereyağ, yoğurt, peynir, reçel, börek yapmayı tavuk ve inek beslemeyi öğrendi. Öğrenciler bu kapsamda kendi ürettikleri çeşitli ürünlerin satışını, tahıl pazarında açılan stantta satmaya başladı. Satılan ürünlerden elde edilen gelirler ise Aybastı ilçesinde geçtiğimiz ay heyelan sonucu mağdur olan vatandaşlara gönderilecek.



“Öğrenciler ürünleri kendileri yaparak, nasıl yapıldığını öğrendiler”


Proje hakkında bilgi veren Kabataş İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Baş, ortaokul öğrencileri ile birlikte doğal yaşam atölyelerini kullanarak, öğrencilerin bu ürünlerin ekim, dikim ve bakımlarını yaptığını söyledi. ‘Eğitim üretim işidir’ sloganı ile bu şekilde bir projenin gerçekleştirildiğini aktaran Baş, “Bu sayede öğrencilerimiz bu ürünleri kendileri yaptılar ve nasıl yapıldığını öğrendiler. Topluma katkı olarak, eğitimin ekonomik boyutunu sergileyecek nitelik taşıyacak şekilde katkı olarak sundular. Bu sayede ifade etme, kendilerinin bir ürün ortaya koymalarını sağlayarak, öz güven kazanmalarını sağlamış olduk” dedi.



Ürünlerden elde edilen gelirler, heyelan bölgesine gönderilecek


Projeyi, ilerleyen yıllarda diğer bölgelerle birlikte ortaklaşa yürüteceklerini ifade eden Baş, bu sayede projeyi daha da genişletmeyi hedeflediklerini aktardı. Baş, “Elde edilen gelirlerle Aybastı ilçesinde yaşanan heyelan olayından sonra yardıma ihtiyacı olan ailelerimize destek amacıyla bu bağışımızı yapmayı düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.



“Üretmeyi öğrenirken, kaliteli üretim yapmayı öğrendiler”


Kabadüz Merkez Ortaokulu Okul Müdürü Ali Osman Kuru da projedeki amacın, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde oluştuğunu söyledi. Yaşam becerileri derslerinin koyulması neticesinde öğrencilerin kendi içlerinde bulunan enerjilerini üretime dönük ortaya çıkartmak için böyle bir çalışmayı başlattıklarını belirten Kuru, “Bu çalışma neticesinde öğrencilerimizin doğal çevrelerinde inekten, bahçeden üretilen ürünleri, kendilerinin yetiştirmesini sağladık. Hayvanların organik olarak nasıl beslendiği öğrendiler. Hayvanlardan hangi ürünün nasıl ve daha kaliteli nasıl üretilebildiğini öğrendiler. Biz de bu ürünlerin çocuklar tarafından ekonomiye dönüştürülmesine katkı sağladık” şeklinde konuştu.


Okul Müdürü Ali Osman Kuru ayrıca, elde edilen gelirin, Aybastı ilçesindeki heyelan sonucu mağdur olan kişilere göndermeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.


Öğrenciler de organik olarak kendi ürettikleri tereyağ, peynir, yumurta, reçel, börek, erişte, ve sebze ürünlerinin satışını yaptıklarını belirtti. Elde edilen gelirin heyelan sonucu mağdur olan vatandaşlara gönderileceğini belirten öğrenciler, projenin gerçekleştirildiği esnada eğlenerek öğrendiklerini aktardılar.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:55
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