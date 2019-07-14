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Öğrencilerin piknik keyfi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen 6.

14 Temmuz 2019 Pazar 15:05
Öğrencilerin piknik keyfi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen 6.Yaz Okulu etkinlikleri kapsamında 400 öğrenci piknikte buluştu. Piknikte gönüllerince eğlenen çocuklara yemek ikramı da yapıldı.


Orduzu’daki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen piknik etkinliği dolu dolu geçti. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli mahallelerde bulunan 8 sosyal merkezindeki Yaz Okullarına katılan 400 öğrenci, piknik yapmanın keyfini yaşadı.


Ücretsiz düzenlenen 6.Yaz Okulu kapsamında gerçekleştirilen piknikte öğrenciler doyasıya eğlendi. Doğayla başbaşa bir ortamda güzel vakit geçiren minikler, çimlerde koşturdu. Kimisi voleybol oynarken kimisi ip atladı kimisi de bedminton oynayarak vakit geçirdi. Daha sonra yemek ikram edilen öğrenciler, yaz tatilini güzel geçirmenin mutluluğunu yaşadı.


Başkan Gürkan da pikniğe katıldı


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da piknik yapan öğrencilere eşlik ederek, onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Gürkan burada yaptığı konuşmada, “Sevgili öğrenciler, değerli meslektaşlarım, öğretmen arkadaşlarım, çok değerli öğrencilerim. Belediyemiz Kültür ve Sosyal Daire Başkanlığı tarafından yaz okullarının piknik programı münasebetiyle sizleri Pınarbaşı Büyükşehir Belediye Sosyal Tesislerimizde bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.Piknik programının başta çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


Yaz Okulu süresi içerisinde öğretmenler mihmandarlığında, çocuklara ek bilgiler, ek davranış örneklerinin gösterildiğini söyleyen Başkan Gürkan, “Sizler bu bilgilerle, davranışlarla kendinize bir ahlaki kural olarak, ömür boyu devam ettireceksiniz. Öğretmenleriniz, size temizlik noktasında, büyüklere saygı küçüklere sevgi noktasında ve güzel ahlaklı olmanız noktasında gerekli nasihatlerde bulunmuşlardır. Ayrıca, eğitim öğretim yılı içerisinde derslerinizde her hangi bir sıkıntı duymamanız amacıyla da size ek ders müfredat programları uygulamışlardır. Bugün burada bunun sonuna geldik. Emeği geçen öğretmenlerimize, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımıza ve siz çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Sizler bugün ne kadar güzel ve iyi yetişirseniz, geleceğimiz o kadar emin adımlarda, emin ellerde olacaktır. Ben sizlere inanıyorum. Ülkemizin istikbali sizin elinizdedir” diye konuştu.


Öğrenciler, düzenlenen etkinliklerden dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 15:05
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